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Два человека оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке

11:51 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Обрушение произошло в шахтах Асачинского золоторудного месторождения.

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Два человека оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке

Обрушение произошло в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке, под завалами оказались пять человек, трое смогли выбраться, судьба двух шахтеров неизвестна. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену краевого МЧС сегодня, 6 января, около полудня. По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба еще двух человек остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на врио заместителя председателя правительства Камчатского края - министра специальных программ Александра Заболиченко сообщается, что под землей в настоящее время работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идет разборка завала. Связи с людьми нет. "Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС [Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций] находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолет медицины катастроф", - приводятся в сообщении слова Заболиченко.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в Елизовском районе в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО "Тревожное зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

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