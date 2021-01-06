Рождественские богослужения-2021 в храмах Новосибирска: расписание

Богослужения в честь Рождества Христова в храмах Новосибирска будут проходить в штатном режиме

Богослужения в честь Рождества Христова в храмах Новосибирска пройдут 6 и 7 января.

Все пройдет в штатном режиме, сообщили в Новосибирской епархии.

Расписание работы Вознесенского кафедрального собора (Советская, 91):

6 января

17:00 Всенощное бдение

7 января

00:00 Божественная Литургия

Расписание работы Собора Александра Невского (Красный проспект, 1А)

6 января

8:00 – исповедь

9:00 – Великая Вечерня и Божественная Литургия св. Василия Великого, по окончании – славление Рождества Христова

16:00 – Всенощное бдение

7 января

00:00 – Божественная Литургия святого Иоанна Златоуста и славление праздника

8:00 – исповедь

9:00 – Поздняя Божественная Литургия

17:00 – Вечернее богослужение с пением Великого Славословия