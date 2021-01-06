Рождественские богослужения-2021 в храмах Новосибирска: расписание

Богослужения в честь Рождества Христова в храмах Новосибирска пройдут 6 и 7 января.
Все пройдет в штатном режиме, сообщили в Новосибирской епархии.
Расписание работы Вознесенского кафедрального собора (Советская, 91):
6 января
17:00 Всенощное бдение
7 января
00:00 Божественная Литургия
Расписание работы Собора Александра Невского (Красный проспект, 1А)
6 января
8:00 – исповедь
9:00 – Великая Вечерня и Божественная Литургия св. Василия Великого, по окончании – славление Рождества Христова
16:00 – Всенощное бдение
7 января
00:00 – Божественная Литургия святого Иоанна Златоуста и славление праздника
8:00 – исповедь
9:00 – Поздняя Божественная Литургия
17:00 – Вечернее богослужение с пением Великого Славословия