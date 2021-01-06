06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Рождественские богослужения-2021 в храмах Новосибирска: расписание

12:45 06.01.2021 Фото: pixabay.com
1

В храмах необходимо соблюдать санитарные меры, внутри церквей необходимо соблюдать масочный режим.

% name% title
Богослужения в честь Рождества Христова в храмах Новосибирска будут проходить в штатном режиме

Богослужения в честь Рождества Христова в храмах Новосибирска пройдут 6 и 7 января.

Все пройдет в штатном режиме, сообщили в Новосибирской епархии.

Расписание работы Вознесенского кафедрального собора (Советская, 91):

6 января

17:00 Всенощное бдение

7 января

00:00 Божественная Литургия

Расписание работы Собора Александра Невского (Красный проспект, 1А)

6 января

8:00 – исповедь

9:00 – Великая Вечерня и Божественная Литургия св. Василия Великого, по окончании – славление Рождества Христова

16:00 – Всенощное бдение

7 января

00:00 – Божественная Литургия святого Иоанна Златоуста и славление праздника

8:00 – исповедь

9:00 – Поздняя Божественная Литургия

17:00 – Вечернее богослужение с пением Великого Славословия

богослужение религия церковь
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете на службу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда нужно набирать воду на Крещение 2021?
13:50 06-01-2021
Когда нужно набирать воду на Крещение 2021?
Как упростят жизнь людей с ограниченными возможностями в 2021 году
13:45 06-01-2021
Как упростят жизнь людей с ограниченными возможностями в 2021 году
БердскНапал с ножом из-за громкой музыки в Новый год 2021 сосед в Бердске: Самооборона или сдали нервы, выясняет следствие
13:39 06-01-2021
Напал с ножом из-за громкой музыки в Новый год 2021 сосед в Бердске: Самооборона или сдали нервы, выясняет следствие
Примут в конце 2021 года новый Административный кодекс в России
13:30 06-01-2021
Примут в конце 2021 года новый Административный кодекс в России
118-й день рождения отметила старейшая жительница Земли
13:20 06-01-2021
118-й день рождения отметила старейшая жительница Земли
Призвал ужесточить правила содержания домашних животных Жириновский
13:15 06-01-2021
Призвал ужесточить правила содержания домашних животных Жириновский
Попал в реанимацию рэпер Dr. Dre
13:14 06-01-2021
Попал в реанимацию рэпер Dr. Dre
БердскЧто делать при похмелье: Как справиться с новогодней интоксикацией, дал уникальные советы нарколог
13:14 06-01-2021
Что делать при похмелье: Как справиться с новогодней интоксикацией, дал уникальные советы нарколог
Волчица напала на собак и лошадь. Хозяин не растерялся и задушил зверя: смотрите видео
13:00 06-01-2021
Волчица напала на собак и лошадь. Хозяин не растерялся и задушил зверя: смотрите видео
5 важных дел января 2021 года. Их обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу на весь год
12:50 06-01-2021
5 важных дел января 2021 года. Их обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу на весь год