Выпал снег в квартире дома №2 по ул. Горького в Бердске. КБУ топит исправно, заявил вице-мэр Владимир Захаров

Холодно и в других домах. В доме №54 по ул. Советской, почти не отключаясь, работает обогреватель. Как объяснили в мэрии, причины холода могут и не зависеть от КБУ.

По словам вице-мэра Владимира Захарова, КБУ топит город исправно, поступают только единичные жалобы

Замерзают в квартирах многоэтажек жители Бердска. Температура не поднимается выше 19-градусной отметки. И это в лучшем случае.

Как с открытым окном

Начиная с конца декабря, температура в угловой квартире 1 подъезда дома №2 по ул. Горького почти стабильно составляет 17-18 градусов. В ней живет дочь бердчанки Ларисы вместе с 3-летней малышкой. Да и сама Лариса часто находится вместе с ними. Чтобы не замерзнуть, приходится надевать на себя «сто одежек», несколько пар носков, а иногда даже обувать теплую обувь. Без теплой одежды никто не ложится в постель. Малышка без конца болеет то ангиной, то простудой.

-Вызывали теплотехника, он выезжал, замерял. Говорил, что КБУ плохо топит и замерзаем не только мы, но и жители других домов, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 6 января Лариса.

Проблема холода в квартире существует уже пару лет. Приходили комиссия, теплотехники. Говорят, что идет потеря тепла из-за пыли в батареях, то что их завешиваем, заставляем мебелью, пояснила бердчанка. В прошлом году она показала комиссии угол на кухне, который весь промерз и стал черным. Спросила, как объяснить этот феномен. Написали, что стену нужно утеплить. Стену утеплили. С приходом нынешней зимы угол перестал перемерзать, но в квартире теплее не стало. Не нашла причин по потере тепла и очередная комиссия.

-Я вошла в дальнюю комнату. Там внучка сидела и играла с куклой. Пришла в ужас, когда почувствовала, что дует так, как будто распахнуто окно. В комнате в углу лежит снег. В нашем первом подъезде по угловому стояку все замерзают — ходят в свитерах, теплых штанах, ботинках, куртках. И ни я одна писала в в УК, чтобы разобрались с причиной холода. Думаю, что причина в незаделанных швах. Уж их-то можно было бы заделать летом.

Отчаявшись добиться тепла в квартире, переживая за ребенка, который не вылазит из больниц с ангинами и простудами, Лариса собирается подавать в суд, как на УК, так и на КБУ — пусть между собой разбираются. А не ссылаются друг на друга.

-Мы в угловых квартирах все замерзаем, а напротив соседи ходят в шортах. У них жара. Мы же платим по полной программе за некачественные услуги.

Спасает обогреватель

Холодно и в квартире Галины Петровой, которая проживает у доме №54 по ул. Советской.

-Сейчас в квартире 19 градусов. А так все время с конца декабря поднимается до 17-18 градусов. Я вызывала, приходили, сказали, что в подвале все хорошо, подача хорошая. Вчера в диспетчерскую позвонила, сказали, что заявку передадут мастеру. С Нового года передают — никаких сдвигов нет. Позвонила в КБУ — там сказали, что все хорошо, никто не жаловался. Ходим тепло одетыми. Включаем обогреватель, потому что постель холодная. Ноги мерзнут — тапки и носки надеваем. Ладно в одной комнате было бы холодно, а то во всей квартире. Ложимся спать, включаем обогреватель. Утром встаем, выходим в другую комнату, а там вообще. Обогреватель работает с декабря. Получается, что будем платить и за отопление, и дополнительно за электричество.

Сначала Галина Николаевна думала, что проблема с ее квартирой, причем, не угловой, но некоторые соседи тоже рассказали, что мучаются от холода. Время идет — ничего не меняется.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 6 января вице-мэр Владимир Захаров, в некоторых квартирах, чтобы было тепло, необходимо утеплять контур. Это дело, как управляющих компаний, так и самих жителей. Промерзают стены — нужно их утеплять, подчеркнул Владимир Николаевич. Некоторые жители так и делают.

-КБУ работает, как положено. Есть только единичные жалобы — одна, две в день. Мы рассмотрим жалобы бердчанок — приедем и посмотрим, узнаем, в чем проблема, - отметил вице-мэр.

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