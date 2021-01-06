Какую сумму Украина должна выплатить фонду в 2021 году, рассказали в МВФ

В 2021 году Украина должна вернуть МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов. График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда.
Наиболее крупные платежи – по 430 миллионов долларов – Киев должен осуществить в марте и в сентябре.
При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году. Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, он заявил, что страна движется к дефолту.
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, раскритиковал Международный валютный фонд за отношение к украинцам. "Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, < ...> (ему нужны. — Прим. ред.) дешевые развитые рабы", — сказал парламентарий.