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Какую сумму Украина должна выплатить фонду в 2021 году, рассказали в МВФ

14:30 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет.

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Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить

В 2021 году Украина должна вернуть МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов. График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда.

Наиболее крупные платежи – по 430 миллионов долларов – Киев должен осуществить в марте и в сентябре.
При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.

Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году. Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, он заявил, что страна движется к дефолту.
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, раскритиковал Международный валютный фонд за отношение к украинцам. "Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, < ...> (ему нужны. — Прим. ред.) дешевые развитые рабы", — сказал парламентарий.

кредит мвф украина
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От редакции

Выплатят?

Гость, 06 января 2021 15:08
Как бы режЫми и власть в любой стране не менялись, но запад умеет снять шкурку! Даже три-четыре! И ещё даст - на выплату долга и новый хомут! Только Россия-Матушка всем почему-то долги списывает и прощает?! И фсё равно, мы - плохие, а запад - хорошЫй! Вот и Казахстан в лице президента недовольство вываливает в своих нотах. А ведь мы там сдали своих русских людей, казачество. Ну, и где хвалёные рычаги мягкой силы и дружбы народофф?

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