Какую сумму Украина должна выплатить фонду в 2021 году, рассказали в МВФ

Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет.

Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить

В 2021 году Украина должна вернуть МВФ почти 1,7 миллиарда долларов долгов, при этом она может рассчитывать на два транша в размере 1,4 миллиарда долларов. График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда.

Наиболее крупные платежи – по 430 миллионов долларов – Киев должен осуществить в марте и в сентябре.

При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 миллиарда долларов.



Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов в течение полутора лет.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году. Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, он заявил, что страна движется к дефолту.

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, раскритиковал Международный валютный фонд за отношение к украинцам. "Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, < ...> (ему нужны. — Прим. ред.) дешевые развитые рабы", — сказал парламентарий.