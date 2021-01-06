Когда Татьянин день 2021? Приметы светлого праздника

Еще Антон Чехов вспоминал, как 25 января 1884 года студенты "выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла".

Один из самых ярких праздников для студентов в России - это Татьянин день

Один из самых ярких праздников для студентов в России - это Татьянин день. "Комсомольская правда" рассказывает что это за праздник и какого числа он празднуется в 2021 году.

День студента в России

День студентов в нашей стране традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году.

Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ "Об учреждении Московского университета". А всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

А вот прозвище "Татьянин день" праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Так как 25 января часто приходятся на конец сессии, студенты до сих пор зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учебе и просвещении. Ну, а на территории МГУ даже работает домовый храм — церковь святой Татьяны.

День студента за рубежом

А вот история международного Дня студентов далеко не такая праздничная. Она началась в 1939 году, во время оккупации нацистами Чехословакии.

28 октября чешские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию в защиту независимости своего государства. Но акцию жестоко разогнали войска, застрелив одного из лидеров, студента медицинского факультета Яна Оплетала. Его похороны превратились в новую антифашистскую акцию. В итоге 17 ноября нацистские войска провели штурм Чешского университета, окружили студенческие общежития и отправили более 1200 человек в концлагеря.

А через три года в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против фашизма, на которой и было принято решение отмечать 17 ноября как Всемирный день студентов.

Традиции

В России свой профессиональный праздник студенты всегда отмечали с размахом. Еще Антон Чехов вспоминал, как 25 января 1884 года студенты "выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла". Студентам в их праздник позволялось многое — даже квартальные и полицейские не трогали подвыпивших гуляк лишний раз.

Сегодня в каждом университете существуют свои традиции на День студента. Например, в Московском государственном университете 25 января отмечают еще день рождения вуза, поэтому каждый год студентов угощают медовухой. Ее варят по старинному монастырскому рецепту и настаивают в течение 40 дней, а в сам праздник ректор лично разливает ее по кружкам и угощает студентов.

Кроме медовухи и гуляний, есть и другие традиции — в Белгородском техническом университете проводят Татьянин бал в дореволюционном стиле, в Волгограде проводят городскую выставку художественных работ, написанных Татьянами, а во Владивостоке заполняют Большую книгу студенческих рекордов.

Приметы

Без примет не обходится ни один Татьянин день. Большинство из них посвящено успехам в учебе. Например, по одной их этих примет, нужно высунуться в открытое окно или выйти на балкон с зачеткой, помахать ей в воздухе и покричать "Халява, приди!". Прохожим в ответ положено кричать "Уже в пути" — получить такой ответ считается самой точной гарантией отлично сданной сессии.

Другая примета — это нарисовать в Татьянин день на последней странице зачетки деревенский домик с трубой и дымом из нее. Дым лучше рисовать подлиннее — чем длиннее он получится, тем легче будет учеба.

Ну, а те, кто не хочет рисковать зачетной книжкой, могут забраться 25 января на самое высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнце. Сбудется обязательно — проверено поколениями студентов.

Источник: kp.ru