Примут в конце 2021 года новый Административный кодекс в России

Новый Административный кодекс может быть принят в конце 2021 года

Проект этого важнейшего документа уже в третий раз выносится на общественное обсуждение. Почему?

Очередной вариант новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях будет обнародован для очередного общественного обсуждения в начале нового года. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко, передал ТАСС 28 декабря.

Однако, как удалось выяснить «Парламентской газете», принятия документа стоит ждать не ранее конца 2021 года. Это означает, что кодекс, который правили чаще, чем любой другой закон РФ, будут рассматривать уже депутаты Госдумы нового созыва.

Третья попытка Минюста

Проект, который планируется вынести на публичное обсуждение, — третий по счёту. Предыдущие два получили, что называется, от ворот поворот. В данном случае парламентарии не стеснялись жёсткой критики. В частности, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ещё в июле, после уже повторного опубликования проекта нового КоАП для общественного обсуждения, заявил, что «в таком виде текст поддерживать нельзя». И признался — столь категорично он высказывается впервые.

Главная претензия к проекту нового кодекса — размытость и невнятность формулировок, что создаёт возможности для злоупотреблений. По факту, как заявляли тогда парламентарии, кодексом больше защищались права тех, кто составляет протоколы об административных наказаниях, а не права граждан — во многом из-за того, что санкции прорабатывались руководством тех структур, которые и будут взимать штрафы. Такой подход вызвал в парламенте недоумение. Как и то, что многие предложения законодателей оказались в итоге не услышанными. Вместе со словами о гуманном отношении к гражданам, ссылками на заявления Президента России о необходимости заботиться о людях, размеры штрафов выросли (в Минюсте это объясняли намерением «профилактировать» нарушения). Причём по отдельным правонарушениям — в десятки раз!

В частности, ряд наказаний в отношении индивидуальных предпринимателей по сути приравняли их по этому «штрафному» показателю к юрлицам. Выросли санкции и за правонарушения, на которые бизнес давно указывал как на избыточные. Как заявлял летом финансовый омбудсмен Борис Титов, это однозначно ухудшит инвестиционный климат в стране. Также в первых редакциях присутствовали пункты об ответственности за отказ от вакцинации, хотя первые лица государства многократно заявляли о добровольном согласии на прививку. Недостаточно чётко были проработаны нормы о штрафах за утечку персональных данных и ряд других положений.

В правительстве России, в которое Минюст, согласно процедуре, подаёт проект закона на согласование перед его внесением в парламент, документ также вызвал много вопросов. В итоге, новый глава Минюста Константин Чуйченко, который начинал в правительстве Мишустина с поста вице-премьера, начал действовать максимально интенсивно — согласовательные совещания у министра по новому КоАП проводились осенью еженедельно, а то и по два раза в неделю.

Итогом работы стал третий вариант нового административного кодекса. Среди основных скорректированных, по сравнению с первыми двумя редакциями документа, позиций — размеры штрафов по всему спектру снижены (кроме нижней планки, которая осталась на уровне 500 рублей вместо 100 рублей), расширено количество составов, по которым вместо штрафов будет применяться на первый раз предупреждение, снижена административная нагрузка на бизнес (как пояснил сам Чуйченко, вместо карательно-фискального подхода здесь будет применяться риск-ориентированный подход — когда чем больше нарушаешь, тем больше наказывают). Кроме того, отказом от репрессивного уклона, как указали в Минюсте, является и то, что по многим составам штрафы уменьшатся вдвое, если уплачены не позднее определённого в КоАП срока.

Пандемия работу притормозила

Доработанный вариант, как заявил глава Минюста 28 декабря, может быть представлен на общественное обсуждение в начале 2021 года. Конкретных сроков министр не назвал — очевидно, что третий вход в одну и ту же «реку», особенно, если два предыдущих раза были неудачными, подразумевает осторожность в прогнозах.



При этом, говоря о причинах того, почему работа над новым КоАП не соответствовала изначальным ожиданиям (планировалось, что документ будет внесён в парламент до конца 2020 года), Константин Чуйченко отметил две вещи. Во-первых, в России давно так предметно не занимались административным правом — в частности, благодаря этому принято реформаторское решение разделить кодекс на процессуальную и «материальную» часть. Во-вторых, максимально эффективно сработал механизм общественных обсуждений — Правительство в лице Минюста показало готовность не просто прислушиваться к мнению общества, но и вести диалог с его институтами.

Есть и ещё несколько факторов, которые объективно привели к сдвигу сроков подготовки КоАП. Главный из них — пандемия, которая заставила парламентариев, чиновников, юристов, участвующих в разработке кодекса, заняться другими вопросами. Первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Владимир Полетаев подчеркнул — 2020 год прошёл для парламентариев под знаком масштабных изменений законодательства, связанных с распространением коронавируса. Поэтому нормы административного законодательства нуждались в корректировке и своего рода «инвентаризации», пояснил сенатор. Это повышало нагрузку и тормозило процесс — наряду с тем, что ряд ключевых участников работы над кодексом вынужденно выпадали из процесса, уходя на больничный или на карантин.

А один их участников межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП, первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин обратил внимание на тот факт, что профильный думский комитет (по госстроительству и законодательству во главе с Павлом Крашенинниковым) вместе с своими коллегами-сенаторами из конституционного комитета Андрея Клишаса выполнили за этот год беспрецедентный объём работы. Она была связана с поправками в Конституцию и законопроектами, разрабатываемых и вносимых в развитие положений обновлённого Основного закона. «Мы всё это понимали и не форсировали подготовку новой редакции КоАП. Тем не менее на последнем в уходящем году заседании (рабочей группы по КоАП. — Прим. ред.) мы получили положительную реакцию на финальную редакцию кодекса практически от всех участников — министерств и ведомств, научного сообщества, объединений малого и среднего предпринимательства», — сообщил Клишас «Парламентской газете».

Процессуальный КоАП подготовят к лету

При этом Дмитрий Вяткин не исключил, что предметно новым КоАП займётся уже новый депутатский созыв — как известно, выборы в Госдуму пройдут в рамках Единого дня голосования в сентябре 2021 года. Подтверждает такой сценарий и то, что в Совете Федерации публичные слушания по проекту нового административного кодекса запланированы на июнь-июль следующего года. Об этом «Парламентской газете» рассказала первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. По словам сенатора, это будет одновременно и постатейная, и комплексная, системная проработка документа, за которой последует его внесение в Госдуму». «Соответственно, принятия нового КоАП, по её словам, следует ожидать до конца осенней сессии 2021 года», — пояснила она.

Сенатор подтвердила и то, что проекты новых кодексов в сфере административной ответственности будут вноситься в Государственную Думу не отдельно, а единым пакетом. Он будет включать в себя, во-первых, КоАП, состоящий из общей части (в ней прописаны основные понятия и принципы законодательства об административных правонарушениях, виды административных наказаний и правила их назначения) и особенной части, которая содержит составы правонарушений. Во-вторых, это процессуальный КоАП — принципиально новый документ в российском законодательстве. «Сейчас можно говорить о высокой степени готовности общей части проекта нового КоАП, особенная часть находится на завершающем этапе. А работа над процессуальным КоАП должна быть окончена в первом полугодии 2021 года», — уточнила она.

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что административный кодекс — один из самых динамичных нормативных правовых актов России, в который вносилось и вносится больше всего поправок. В то же время, КоАП является одним из часто применяемых на практике — поэтому он должен быть проработан максимально чётко и детально.

Работа над проектом нового КоАП начиналась со сбора предложений от субъектов РФ, и диалог с ними постоянно поддерживается через палату регионов

«Позиция Минюста РФ и Совета Федерации в этом вопросе полностью совпадает. Нам очень важно обсудить все законопроекты с регионами, получить реакцию с мест. Напомню, что работа над проектом нового КоАП начиналась со сбора предложений от субъектов РФ, и диалог с ними постоянно поддерживается через палату регионов», — резюмировала она.

Источник: pnp.ru