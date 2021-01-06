Что делать при похмелье: Как справиться с новогодней интоксикацией, дал уникальные советы нарколог

Все страдают после вечеринок по-разному

2020-й год оказался трудным для многих жителей России. С огромной радостью россияне "прыгнули" в новогодние каникулы. И уже с 31 декабря начали провожать коронавирусной 202-й год, встречая с надеждами на лучшее 2021-й. Напомним, президент Владимир Путин рекомендовал главам регионов объявить 31 декабря выходным днем. Его послушались все на следующий день. Новогодние каникулы продлятся до 11 января. А в этот промежуток приходится празднование Рождества Христова, проводы старого Нового года. Как спастись от похмелья, интересуются россияне. Нарколог Станислав Берлогин рассказал о действенных способах с похмельем.

- Запой и похмелье - это разные вещи. Если человек вошел в запой, а это употребление алкоголя более 2 дней, то лучше обратиться к доктору. В больнице человеку почистят организм, прокапают и он придет в себя быстро. Это делается платно. Суток лечения достаточно. При том не обязательно называть свою фамилию. Если началась паника, галлюцинации, то экспериментировать со своим организмом не стоит. Доверьтесь врачам. Если же было однократное употребление алкоголя, то нужно потерпеть день и все симптомы похмелья пройдут. Можно попить соленого рассола, минеральной воды. Самое главное - это восстановить баланс минералов. А это соль. В домашних условиях стоит выпить рассол, съесть тарелку соленого супа, соленой еды. Помогает очень хорошо мороженное - за счет мощного белково-углеводного насыщения. Минеральная вода - тоже выход из ситуации.

Выпейте обезболивающее, противовоспалительное нестероидное средство, он собьёт общий болевой эффект. Выпейте аспирин для разжижения крови, он также идет как и обезболивающее. Примите теплые ванны, но не переусердствуйте с температурой воды. Это также помогает расширять сосуды. В бани ходить не стоит после запоя, это подорвет ваше сердце, нагрузка большая. Сосудосуживающие пить не нужно, не подойдет и зеленый чай. Настоящий молотый кофе тоже не надо пить, а вот растворимый из магазина - подойдет, он расширяет сосуды благодаря таурину. В молотом кофе - оболочка из зерна, которая содержит кофеин. На пользу организму после выпитого алкоголя точно не пойдет. Если тошнота и рвота - то нужно принимать противорвотные препараты, плюс панкреатин, добавить препараты для печени, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" нарколог сегодня, 6 января.