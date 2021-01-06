Колядки на Рождество: тексты

Ночь тиха над Палестиной
Ночь тиха над Палестиной.
Спит усталая земля.
Скрыла всё ночная мгла.
Скрыла всё ночная мгла.
В Вифлееме утомлённом
Все погасли огоньки,
Только в поле отдалённом
Не дремали пастухи.
Не дремали пастухи.
Стадо верно сосчитали,
Обвели ночной дозор,
И, усевшись, завязали
Меж собою разговор.
Меж собою разговор.
Вдруг раздался шелест нежный,
Трепет пастухов объял,
И в одежде белоснежной
Ангел Божий им предстал.
— Не пугайтесь, не смущайтесь!
От Небесного Отца
Я пришёл великой вестью
Вам возрадовать сердца.
Вам возрадовать сердца.
Милость людям посылает
Грешный мир спасти желая,
Сам Себя Он в жертву дал.
Сам Себя Он в жертву дал.
Ночь тиха над Палестиной.
Спит усталая земля.
Горы, рощи и долины
Скрыла всё ночная мгла.
Рождество Христово
Рождество Христово — Ангел прилетел.
Он летел по небу, людям песни пел:
— Все люди ликуйте, в сей день торжествуйте —
Днесь — Христово Рождество!
Я лечу от Бога, Радость вам принёс,
Что в вертепе бедном родился Христос.
Новорожденнаго.
Пастухи с Востока раньше всех пришли,
В яслях на соломе Младенца нашли.
Стояли, рыдали, Христа прославляли
И Святую Матерь Его.
А волхвы, увидя яркую звезду,
Пришли поклониться Богу и Царю.
Злато, смирну и ливан.
А Ирод мятежный о Христе узнал,
Убить всех младенцев воинов послал.
Младенцев убили, мечи притупили,
А Христос в Египте был.
Много мы грешили, Спасе пред Тобой.
Мы все люди грешные, Ты один Святой.
Днесь — Христово Рождество!
Торжествуйте, веселитесь
Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной,
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Ныне Бог явился в мире —
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.
Невместимый Он вместился
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?
Для того, чтоб нас избавить
От диавольских сетей
Возвеличить и прославить
Нас любовию своей
Вечно будем Бога славить
Разрешите Вас поздравить
С Днём Христова Рождества!
Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой
Эта ночь святая
1. Эта ночь святая, эта ночь спасенья
Возвестила вему миру
Тайну Боговоплощенья.
2. В эту ночь у стада пастухи не спали.
Светлый ангел прилетел к ним
Из небесной светлой дали.
3.Страх объял великий тех детей пустыни,
Но сказал им: о, не бойтесь, —
4. Где Христос родился людям на спасенье,
Вы пойдите, посмотрите
На великое смиренье.
5. И с высот небесных раздалось вдруг пенье:
Слава, слава в вышних Богу,
На земли благоволенье.
Ёлочка
1. Вот ель в лесу, как зелена
И как она прекрасна,
Но как прекраснее она,
Когда в дому свечей полна,
Она сияет ясно.
2. В одну из радостных ночей
Господь Иисус родился.
Он — Тот, Кто искупил людей,
Мир этот заблудился.
3. Для всех, кто верит во Христа,
И ночью свет сияет.
А эта ночь для нас свята,
Да будет радость всех чиста,
Иисус здесь пребывает.
4. Впусти Его, дитя, в свой дом:
Он сад устроить хочет в нем,
Обогатит того плодом,
Кто в дом Его впускает.
Ночь тиха, ночь свята
Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.
Божий Сын пеленами повит,
Спи, Младенец Святой,
Спи, Младенец Святой.
Ночь тиха, ночь свята,
И светла и чиста.
Славит радостный Ангелов хор,
Далеко оглашая простор
Над уснувшей землёй.
Ночь тиха, ночь свята,
Мы поём Христа.
И с улыбкой Младенец глядит,
Взгляд Его о любви говорит
И сияет красой.
И сияет красой.
Дева Богородица
Дева Богородица, Чистая Мария,
Мати Предъизбранная, мира Красота,
Кроткая Владычице, сохрани Россию,
Умоли о грешных нас Господа Христа.
Тихо колыбельную над яслями пела
И качала ласково Своего Творца.
Первая в глаза Его кротко посмотрела,
Первая увидела свет Его лица.
Первые слова Его в сердце Ты слагала
И улыбку первую видела Его.
С Ним от злобы Ирода в дальний край бежала.
Умоли о грешных нас Сына Своего!
Ты Дитя Небесное к сердцу прижимала —
Перед Ним единая Ты, как снег, чиста.
В Вифлееме Господа в яслях пеленала —
На Голгофе встала Ты у Его креста.
О, Пренепорочная, рождшая Мессию,
Истину державшая на Своих руках, —
Умоли же Господа, да спасёт Россию,
И помянет грешных нас в горних Небесах
В Вифлееме тишина
В Вифлееме тишина,
Спят луга и спят стада.
Ночь светла как никогда —
Освещает всё вокруг:
Реки, горы, лес и луг.
Припев:
Мир и радость, мир и радость,
Мир и радость ныне всем.
Мир и радость в каждом сердце,
В каждом сердце — Вифлеем.
«Чтобы так гореть звезде,
Мы не видели нигде».
Говорили пастухи,
Отдыхая у реки.
Вдруг погас у них костёр —
Ангел крылья распростёр
Припев:
Мир и радость, мир и радость,
Мир и радость в каждом сердце,
В каждом сердце — Вифлеем.
«О не бойтесь, пастухи,
Бог сошёл простить грехи.
Он рождён в вертепе ныне» —
И промолвил Ангел Имя.
И запело всё вокруг
Припев:
Мир и радость, мир и радость,
Мир и радость ныне всем.
Мир и радость в каждом сердце,
В каждом сердце — Вифлеем.
Пастухи в вертеп вошли,
Бога в ясельках нашли.
На Дитя Своё глядела.
И светилось всё вокруг:
Небо, горы, лес и луг.
Припев:
Мир и радость, мир и радость,
Мир и радость ныне всем.
Мир и радость в каждом сердце,
В стране Иудейской
1. В стране Иудейской Вифлием стоит,
Звезда над вертепом низенько блестит.
Небеса сияют, ангелы поют,
Предвечному Богу славу воздают.
2. Пастушки на поле стадо стерегли,
Пресвятую Деву в пещере нашли.
И смотрят во яслех — там Божия Мать.
3. Маленький Младенец в пеленах повит
У Пречистой Девы на руках лежит,—
Ко груди прижала и кормит его
И нежно ласкает Сына своего.
4. О Господи Боже Создателю наш,
Ты благослови нас всех на всякий час.
Предвечному Богу славу воздают.
Нынче Ангел нам спустился
Нынче Ангел нам спустился
И пропел: «Христос родился!».
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.
Вот идём мы, пастухи,
К дому путь свой правим,
Христа Бога славим.
Источник: Семья и вера