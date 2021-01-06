Колядки на Рождество: тексты

Колядки — это прекрасное Рождественское пение, которое уносит нас в ту чудесную ночь, когда над родившимся младенцем летали Ангелы и светила с небес яркая Вифлеемская звезда, освящая собой маленькую пещеру.

Поздравляем всех Вас радостным праздником Рождества Христова!

Ночь тиха над Палестиной

Ночь тиха над Палестиной.

Спит усталая земля.



Горы, рощи и долиныСкрыла всё ночная мгла.Скрыла всё ночная мгла.

В Вифлееме утомлённом

Все погасли огоньки,

Только в поле отдалённом

Не дремали пастухи.

Не дремали пастухи.

Стадо верно сосчитали,

Обвели ночной дозор,

И, усевшись, завязали

Меж собою разговор.

Меж собою разговор.

Вдруг раздался шелест нежный,

Трепет пастухов объял,

И в одежде белоснежной



Ангел Божий им предстал.Ангел Божий им предстал.

— Не пугайтесь, не смущайтесь!

От Небесного Отца

Я пришёл великой вестью

Вам возрадовать сердца.

Вам возрадовать сердца.

Милость людям посылает



Сам Христос, Владыка-Царь.Грешный мир спасти желая,Сам Себя Он в жертву дал.Сам Себя Он в жертву дал.

Ночь тиха над Палестиной.

Спит усталая земля.

Горы, рощи и долины

Скрыла всё ночная мгла.



Скрыла всё ночная мгла.

Рождество Христово

Рождество Христово — Ангел прилетел.

Он летел по небу, людям песни пел:

— Все люди ликуйте, в сей день торжествуйте —

Днесь — Христово Рождество!

Я лечу от Бога, Радость вам принёс,

Что в вертепе бедном родился Христос.



Скорей поспешайте, Младенца встречайтеНоворожденнаго.

Пастухи с Востока раньше всех пришли,

В яслях на соломе Младенца нашли.

Стояли, рыдали, Христа прославляли

И Святую Матерь Его.

А волхвы, увидя яркую звезду,

Пришли поклониться Богу и Царю.



Богу поклон дали, Царю дары дали:Злато, смирну и ливан.

А Ирод мятежный о Христе узнал,

Убить всех младенцев воинов послал.

Младенцев убили, мечи притупили,

А Христос в Египте был.

Много мы грешили, Спасе пред Тобой.

Мы все люди грешные, Ты один Святой.



Прости согрешенья, дай нам оставленье.Днесь — Христово Рождество!

Торжествуйте, веселитесь

Торжествуйте, веселитесь

Люди добрые со мной,

И с восторгом облекитесь

В ризу радости святой.

Ныне Бог явился в мире —



Бог богов и Царь царей.Не в короне, не в порфиреСей Небесный Иерей.

Он родился не в палатах

И не в убранных домах.

Там не видно было злата,

Где лежал Он в пеленах.

Невместимый Он вместился



В тесных яслях, как бедняк.Для чего же Он родился?Для чего же бедно так?

Для того, чтоб нас избавить

От диавольских сетей

Возвеличить и прославить

Нас любовию своей

Вечно будем Бога славить



За такой день торжества!Разрешите Вас поздравитьС Днём Христова Рождества!

Торжествуйте, веселитесь

Люди добрые со мной

И с восторгом облекитесь

В ризу радости святой

Эта ночь святая

1. Эта ночь святая, эта ночь спасенья

Возвестила вему миру

Тайну Боговоплощенья.

2. В эту ночь у стада пастухи не спали.

Светлый ангел прилетел к ним

Из небесной светлой дали.

3.Страх объял великий тех детей пустыни,

Но сказал им: о, не бойтесь, —



Всему миру радость ныне.

4. Где Христос родился людям на спасенье,

Вы пойдите, посмотрите

На великое смиренье.

5. И с высот небесных раздалось вдруг пенье:

Слава, слава в вышних Богу,

На земли благоволенье.

Ёлочка

1. Вот ель в лесу, как зелена

И как она прекрасна,

Но как прекраснее она,

Когда в дому свечей полна,

Она сияет ясно.

2. В одну из радостных ночей

Господь Иисус родился.

Он — Тот, Кто искупил людей,



Ведь без Него во тьме своейМир этот заблудился.

3. Для всех, кто верит во Христа,

И ночью свет сияет.

А эта ночь для нас свята,

Да будет радость всех чиста,

Иисус здесь пребывает.

4. Впусти Его, дитя, в свой дом:



Он в сердце обитает,Он сад устроить хочет в нем,Обогатит того плодом,Кто в дом Его впускает.

Ночь тиха, ночь свята

Ночь тиха, ночь свята,

В небе свет, красота.

Божий Сын пеленами повит,



В Вифлеемском вертепе лежит.Спи, Младенец Святой,Спи, Младенец Святой.

Ночь тиха, ночь свята,

И светла и чиста.

Славит радостный Ангелов хор,

Далеко оглашая простор

Над уснувшей землёй.



Над уснувшей землёй.

Ночь тиха, ночь свята,

Мы поём Христа.

И с улыбкой Младенец глядит,

Взгляд Его о любви говорит

И сияет красой.

И сияет красой.

Дева Богородица

Дева Богородица, Чистая Мария,

Мати Предъизбранная, мира Красота,

Кроткая Владычице, сохрани Россию,

Умоли о грешных нас Господа Христа.

Тихо колыбельную над яслями пела

И качала ласково Своего Творца.

Первая в глаза Его кротко посмотрела,

Первая увидела свет Его лица.

Первые слова Его в сердце Ты слагала

И улыбку первую видела Его.

С Ним от злобы Ирода в дальний край бежала.

Умоли о грешных нас Сына Своего!

Ты Дитя Небесное к сердцу прижимала —

Перед Ним единая Ты, как снег, чиста.

В Вифлееме Господа в яслях пеленала —

На Голгофе встала Ты у Его креста.

О, Пренепорочная, рождшая Мессию,

Истину державшая на Своих руках, —

Умоли же Господа, да спасёт Россию,

И помянет грешных нас в горних Небесах

В Вифлееме тишина

В Вифлееме тишина,

Спят луга и спят стада.

Ночь светла как никогда —



В небе яркая звездаОсвещает всё вокруг:Реки, горы, лес и луг.

Припев:

Мир и радость, мир и радость,

Мир и радость ныне всем.

Мир и радость в каждом сердце,

В каждом сердце — Вифлеем.

«Чтобы так гореть звезде,

Мы не видели нигде».

Говорили пастухи,

Отдыхая у реки.

Вдруг погас у них костёр —

Ангел крылья распростёр

Припев:

Мир и радость, мир и радость,



Мир и радость ныне всем.Мир и радость в каждом сердце,В каждом сердце — Вифлеем.

«О не бойтесь, пастухи,

Бог сошёл простить грехи.

Он рождён в вертепе ныне» —

И промолвил Ангел Имя.

И запело всё вокруг



Небо, горы, лес и луг.

Припев:

Мир и радость, мир и радость,

Мир и радость ныне всем.

Мир и радость в каждом сердце,

В каждом сердце — Вифлеем.

Пастухи в вертеп вошли,

Бога в ясельках нашли.



Рядом Дева-Мать сидела,На Дитя Своё глядела.И светилось всё вокруг:Небо, горы, лес и луг.

Припев:

Мир и радость, мир и радость,

Мир и радость ныне всем.

Мир и радость в каждом сердце,



В каждом сердце — Вифлеем.

В стране Иудейской

1. В стране Иудейской Вифлием стоит,

Звезда над вертепом низенько блестит.

Небеса сияют, ангелы поют,

Предвечному Богу славу воздают.

2. Пастушки на поле стадо стерегли,

Пресвятую Деву в пещере нашли.



И пришли в пещеру стаду корму дать.И смотрят во яслех — там Божия Мать.

3. Маленький Младенец в пеленах повит

У Пречистой Девы на руках лежит,—

Ко груди прижала и кормит его

И нежно ласкает Сына своего.

4. О Господи Боже Создателю наш,

Ты благослови нас всех на всякий час.



Небеса сияют, ангелы поют,Предвечному Богу славу воздают.

Нынче Ангел нам спустился

Нынче Ангел нам спустился

И пропел: «Христос родился!».

Мы пришли Христа прославить,

А вас с праздником поздравить.

Вот идём мы, пастухи,



Прощены нам все грехи.К дому путь свой правим,Христа Бога славим.

Источник: Семья и вера