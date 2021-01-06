Как упростят жизнь людей с ограниченными возможностями в 2021 году

Людям с ограниченными возможностями здоровья будет проще получить технические средства реабилитации и оформить справки.
До 1 марта действует упрощённый порядок подтверждения инвалидности, а оформить справки о ней в 2021 году можно и в электронном, и в бумажном виде. Со следующего года на покупку колясок, костылей и протезов будут выдавать электронные сертификаты, а получать их можно по месту фактического проживания. Что ещё ждёт эту категорию россиян, разбиралась «Парламентская газета».
Что даст электронный сертификат
Использовать сертификат можно в любом магазине, в том числе при покупках онлайн. При этом людям предоставят право выбора, какой способ им подходит: сертификат, компенсация или получение товара в натуральном виде. При этом забрать средство реабилитации можно не только по месту жительства, как было раньше, но и по месту пребывания.
Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова ранее сообщила, что в России около 12 миллионов инвалидов, включая 670 тысяч детей. Ежегодно за техническими средствами реабилитации обращаются 1,6 миллиона человек.
Выплаты проиндексируют
С 1 января все страховые пенсии, в том числе по инвалидности, для неработающих пенсионеров вырастут на 6,3 процента. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2021 года на 2,6 процента. Военные пенсии по инвалидности повысят вместе с индексацией окладов военнослужащих с 1 октября 2021 года ориентировочно на 4 процента.
С февраля 2021 года планируют увеличить на 3,8 процента ежемесячные выплаты инвалидам. На ту же величину вырастет стоимость набора социальных услуг — речь идёт о льготных лекарствах, путёвках в санаторий, оплате проезда в пригородных электричках.
Экспертизу можно пройти после пандемии
До 1 марта 2021 года действует упрощённый порядок оформления инвалидности, введённый на время пандемии коронавируса. Статус инвалида продлевают автоматически на полгода, а впервые его присваивают без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы.
Обо всём — по телефону
С 1 июля 2021 года россияне смогут получать информацию обо всех положенных им мерах соцподдержки по телефону единого контактного центра госуслуг. Там расскажут, какие человеку причитаются льготы, пособия, выплаты.
Причём с 1 июля 2020 года людям с ограниченными возможностями для получения госуслуг не требуется предоставлять сведения об инвалидности: ведомства самостоятельно выяснят эту информацию в Пенсионном фонде или в федерального реестре инвалидов.
Возможно, скоро и пенсию по инвалидности будут начислять автоматически — такой законопроект внесли в Госдуму 15 декабря. Он разработан группой депутатов и сенаторов и поддержан Правительством. Предполагается, что Пенсионный фонд сам будет назначать выплаты, без заявления граждан.
Справки становятся электронными
С 1 января 2022 года выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, будут выдавать исключительно в электронном виде. Такой приказ Минтруда опубликован на портале правовой информации 22 декабря. До этого времени справку можно получить и в электронном виде, и в бумажном, говорится в документе.
Приказ устанавливает, что справку полагается направлять в течение трёх рабочих дней после признания человека инвалидом в органы пенсионного обеспечения, в бумажном или электронном виде.
Источник: pnp.ru