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Новые штрафы для автомобилистов в 2021 году: когда они вступят в силу?

16:50 06.01.2021 Фото: pixnio
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Ответственность за уже предусмотренные нарушения для водителей решили не усиливать, зато добавили новые штрафы.

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Оспорить штрафы автоматической системы регистрации будет легче

С 1 января 2021 года должна была вступить в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях РФ. Однако объем ее доработок оказался значительным, что снова потребовало переноса сроков. Ответственность за уже предусмотренные нарушения для водителей решили не усиливать, зато добавили новые штрафы — за автохлам, мойку на газонах и парковку на детских площадках.

В статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования ввели отягчающую часть — наличие в автомобиле несовершеннолетнего. За это нарушителю грозит штраф в 50 000 рублей и лишение прав на 2–3 года. Не исключено, что в проект добавят возможность конфискации автомобиля до момента уплаты штрафа за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.

Еще одно новшество — «обнуление» штрафа за превышение скорости на 20–40 км/ч, которое было зафиксировано камерой. При своевременной оплате штрафа (в течение 20 дней после постановления) история автомобилиста остается чистой, то есть он не считается подвергнутым наказанию. Таким образом, при повторном нарушении к водителю не будет применяться более строгое наказание.

Кроме того, оспорить штрафы автоматической системы регистрации будет легче: в силу вступят поправки, разрешающие отправку жалоб через портал госуслуг или непосредственно через сайт суда. Нужно будет лишь прикрепить доказательства и поставить электронную подпись.

Принятия окончательной редакции КоАПП стоит ждать не ранее конца 2021 года. Это означает, что кодекс, который правили чаще, чем любой другой закон РФ, будут рассматривать уже депутаты Госдумы нового созыва.

Источник: iz.ru

2021 нарушение пдд обнуление штрафов штрафы гибдд
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