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Красота / Общество

Как омолодить лицо: простой совет японского профессора

16:20 06.01.2021 Фото: Pixnio
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По словам профессора Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзиты, есть простой способ, который позволяет и мужчинам, и женщинам выглядеть моложе своих ровесников после 40 лет.

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Упражнения на мышцы улучшают эластичность и структуру кожи

Речь идет об увеличении мышечной массы, поскольку подкаченные мышцы утолщают кожный покров. У людей с относительно толстой кожей меньше складок, морщин и неровностей, в том числе, и на лице.

Упражнения на мышцы улучшают эластичность и структуру кожи. Если вы хотите похудеть, то сосредоточитесь на на потере массы, а на наращивании мышц, отмечает профессор. Важное замечание для женщин: не бойтесь «перекачаться», поскольку без специальных добавок это, в принципе, невозможно.

Правильно питайтесь, без белка мышцы не построить, подчеркивает эксперт. Если в вашем рационе недостаточно белка, то обратите внимание на добавки, содержащие протеин.

При этом совсем не обязательно сразу покупать абонемент в зал. Фудзита советует начать с пяти приседаний в день — именно это упражнение, по его мнению, одно из самых эффективных. Главное, начните, а там организм сам «запросит» нагрузки.

Источник: 7mednews

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