Навечерие Рождества Христова: Как не разгневать Небеса и не навлечь беды на себя 6 января 2021 года

Навечерие — время добрых дел и поступков, когда верующие стараются помогать ближним и уходить от любых конфликтов, чтобы не омрачать души гневом, который является одним из смертных грехов.

Важный православный праздник начинается с тщательной подготовки, и верующие 6 января готовятся к встрече Рождества

Важный православный праздник начинается с тщательной подготовки, и верующие 6 января готовятся к встрече Рождества. Это время называется Рождественским Сочельником. Его проводят по церковным канонам, от которых не следует отступать.

Навечерием назван день перед празднованием Рождества, и в это время верующие соблюдают множество традиций, которые помогают привлечь в жизнь позитивные перемены. Эксперты рекомендуют заранее узнать, что можно и что нельзя делать в предпраздничный день, чтобы не разгневать Небеса и не навлечь беды на себя и свои семьи.

6 января завершается строгий Великий пост, и это время радости, молитв и чистых помыслов. Главной традицией Сочельника остается посещение торжественной службы в церкви. Богослужения начинаются с 17 часов, а в 23 часа священнослужители начинают праздничную Рождественскую службу, причащая и исповедуя прихожан, чтобы те встретили Рождество без негативного груза на душе.

Торжественная служба не обязательна к посещению, ведь длится она до самой ночи, и многие могут просто не суметь ее выстоять. Священнослужители напоминают о том, что нужно оценить свои силы, а также не забывать о пандемии, во время которой длительное нахождение в людных местах может быть опасным для здоровья. Ночное бдение можно устроить дома, вознося молитвы перед иконостасом, а также включить трансляцию из церкви.

Еще одна традиция Сочельника — не принимать пищу до тех пор, пока на небе не загорится первая звезда. Предание гласит, что в тот момент, когда Спаситель появился на свет, его приход в наш мир ознаменовала Вифлеемская звезда, которая и указала путь к младенцу волхвам.

Завершение поста — время, когда верующие могут подать на стол мясные и молочные продукты, но священнослужители напоминают, что выходить из поста нужно осторожно, чтобы исключить проблемы со здоровьем из-за переедания. По традиции в Сочельник на стол подают кутью, блюда с капустой, рыбные продукты и самолепные вареники с начинкой из творога, картошки или ягод.

Навечерие — время добрых дел и поступков, когда верующие стараются помогать ближним и уходить от любых конфликтов, чтобы не омрачать души гневом, который является одним из смертных грехов. В это время важно посвятить себя молитвам и выбору пути к свету, чтобы не останавливаться в духовном развитии и не потакать дьявольским проискам.

В народной традиции Сочельник — это время гаданий, и с древнейших пор люди пытаются узнать свою судьбу с помощью проверенных обрядов и ритуалов. Несмотря на то, что церковь не одобряет гадания, многие и по сей день стараются узнать о том, что уготовила им судьба, следуя традициям предков.

В преддверии Рождества важно уделить время искренним молитвам, освобождающим души от негатива. Искренние обращения к Небесам помогут начать путь к светлой и праведной жизни, в которой нет места ссорам и негативным эмоциям. Это время также предназначено для укрепления семейных уз, священных для церкви.

Источник: dailyhoro.ru