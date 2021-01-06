Контейнер для хранения овощей: какие можно греть в микроволновке?

Какую посуду из пластика можно греть в микроволновке
В отличие от стекла, фарфора и керамики, пластиковые контейнеры с продуктами можно сразу ставить на разогрев в СВЧ-печь, прямо из холодильника. Однако не все виды полимеров для этого подходят. Неудивительно, что многих интересует, какой пластик можно греть в микроволновке. Ведь от этого зависит не только работоспособность СВЧ-печи, но и здоровье человека.
Как работает микроволновка
Разогреваемый продукт помещается в камеру и ставится на поддон, вращающийся с помощью электромотора. Питание от бытовой электросети через трансформатор подаётся на магнетрон, излучающий волны сверхвысокочастотного диапазона. В отличие от духовки или русской печи, разогревание происходит не на поверхности продукта, а по всему его объёму.
Что происходит при нагревании
Некоторые пластиковые контейнеры рассчитаны на повышение температуры до 140℃ и подходят лишь для кратковременного разогрева продуктов, но не для приготовления пищи. Другие — вовсе не пригодны для использования в СВЧ-печах и годятся только для хранения холодной еды и напитков.
При нагреве до определённой температуры любой пластик выделяет токсины, но некоторые полимеры способны выдерживать до 140℃ и более, оставаясь безвредными. Так, PETE выделяет фталаты, LDPE и HDPE — формальдегид. ПВХ содержит много вредных веществ, однако опасны они лишь при температуре свыше 100℃. Даже считающийся безопасным полипропилен при определённых условиях выделяет формальдегид и фенол, например, при реакции с этиловым спиртом.
Если положить в микроволновку пластик, не рассчитанный на разогрев в СВЧ-печи, последствия могут быть самыми печальными как для работоспособности бытового прибора, так и для вашего здоровья.
Виды пластика: таблица
Для разогрева еды в СВЧ-печи крайне рекомендуется использовать только термостойкие пластиковые контейнеры от проверенных производителей.
|Маркировка
|Альтернативное название (англ.)
|Русское название
|Безопасность
|Применение
|Можно ли греть в микроволновке
|1. PETE
|PET
|Полиэтилен терефталат (ПЭТ)
|При повторном применении могут выделяться фталаты
|Тара для масел, напитков, косметики
|Нет
|2. HDPE
|PE HD
|ПВД (полиэтилен высокого давления)
|Безопасен только для холодных продуктов
|Одноразовая посуда, контейнеры для холодных продуктов
|Нет
|3. PVC
|V
|ПВХ (поливинилхлорид)
|Пищевое использование запрещено
|Мебель, окна, трубы
|Нет
|4. LDPE
|PEBD
|ПНД (полиэтилен низкого давления)
|Пищевое применение разрешено, холодные продукты
|Стройматериалы, пакеты
|Нет
|5. PP
|—
|Полипропилен
|Пищевое применение разрешено
|Контейнеры для еды и другие изделия
|Да*
|6. PS
|—
|Полистирол
|Пищевое применение разрешено, но потенциально опасен
|Одноразовая посуда, ёмкости для продуктов, стройматериалы
|Нет
|7. OTHER**
|О
|Полиамид, поликарбонат, другие полимеры
|Зависит от полимера
|Упаковка и другие изделия
|—
* Контейнеры из полипропилена можно использовать в микроволновке, однако не для разогрева продуктов, содержащих спирт. При реакции с этанолом PP выделяет опасный для человека фенол и формальдегид. Токсины оседают в печени и наносят большой ущерб здоровью.
** Полимеры, не получившие отдельной маркировки и входящие в группу OTHER, могут быть пригодны для хранения и разогрева продуктов питания или нет. Зависит от вида пластика.
Полипропилен считается самым безопасным для разогрева еды в микроволновке, но с некоторыми оговорками. PP нельзя использовать с продуктами, содержащими спирт, иначе возможно выделение вредных для организма фенолов и формальдегида. Контейнер нельзя плотно закрывать, в ёмкости должны быть либо отверстия, либо специальный клапан. Учтите: полипропилен пойдёт только для разогрева, готовить в нём пищу крайне не рекомендуется.
Источниик: teplo.guru