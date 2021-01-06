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Контейнер для хранения овощей: какие можно греть в микроволновке?

17:50 06.01.2021 Фото: pixabay
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Некоторые пластиковые контейнеры рассчитаны на повышение температуры до 140℃ и подходят лишь для кратковременного разогрева продуктов.

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Для разогрева еды в СВЧ-печи крайне рекомендуется использовать только термостойкие пластиковые контейнеры от проверенных производителей

Какую посуду из пластика можно греть в микроволновке

В отличие от стекла, фарфора и керамики, пластиковые контейнеры с продуктами можно сразу ставить на разогрев в СВЧ-печь, прямо из холодильника. Однако не все виды полимеров для этого подходят. Неудивительно, что многих интересует, какой пластик можно греть в микроволновке. Ведь от этого зависит не только работоспособность СВЧ-печи, но и здоровье человека.

Как работает микроволновка

Разогреваемый продукт помещается в камеру и ставится на поддон, вращающийся с помощью электромотора. Питание от бытовой электросети через трансформатор подаётся на магнетрон, излучающий волны сверхвысокочастотного диапазона. В отличие от духовки или русской печи, разогревание происходит не на поверхности продукта, а по всему его объёму.

Что происходит при нагревании

Некоторые пластиковые контейнеры рассчитаны на повышение температуры до 140℃ и подходят лишь для кратковременного разогрева продуктов, но не для приготовления пищи. Другие — вовсе не пригодны для использования в СВЧ-печах и годятся только для хранения холодной еды и напитков.

При нагреве до определённой температуры любой пластик выделяет токсины, но некоторые полимеры способны выдерживать до 140℃ и более, оставаясь безвредными. Так, PETE выделяет фталаты, LDPE и HDPE — формальдегид. ПВХ содержит много вредных веществ, однако опасны они лишь при температуре свыше 100℃. Даже считающийся безопасным полипропилен при определённых условиях выделяет формальдегид и фенол, например, при реакции с этиловым спиртом.

Если положить в микроволновку пластик, не рассчитанный на разогрев в СВЧ-печи, последствия могут быть самыми печальными как для работоспособности бытового прибора, так и для вашего здоровья.

Виды пластика: таблица

Для разогрева еды в СВЧ-печи крайне рекомендуется использовать только термостойкие пластиковые контейнеры от проверенных производителей.

Маркировка Альтернативное название (англ.) Русское название Безопасность Применение Можно ли греть в микроволновке
1. PETE PET Полиэтилен терефталат (ПЭТ) При повторном применении могут выделяться фталаты Тара для масел, напитков, косметики Нет
2. HDPE PE HD ПВД (полиэтилен высокого давления) Безопасен только для холодных продуктов Одноразовая посуда, контейнеры для холодных продуктов Нет
3. PVC V ПВХ (поливинилхлорид) Пищевое использование запрещено Мебель, окна, трубы Нет
4. LDPE PEBD ПНД (полиэтилен низкого давления) Пищевое применение разрешено, холодные продукты Стройматериалы, пакеты Нет
5. PP Полипропилен Пищевое применение разрешено Контейнеры для еды и другие изделия Да*
6. PS Полистирол Пищевое применение разрешено, но потенциально опасен Одноразовая посуда, ёмкости для продуктов, стройматериалы Нет
7. OTHER** О Полиамид, поликарбонат, другие полимеры Зависит от полимера Упаковка и другие изделия

* Контейнеры из полипропилена можно использовать в микроволновке, однако не для разогрева продуктов, содержащих спирт. При реакции с этанолом PP выделяет опасный для человека фенол и формальдегид. Токсины оседают в печени и наносят большой ущерб здоровью.

** Полимеры, не получившие отдельной маркировки и входящие в группу OTHER, могут быть пригодны для хранения и разогрева продуктов питания или нет. Зависит от вида пластика.

Полипропилен считается самым безопасным для разогрева еды в микроволновке, но с некоторыми оговорками. PP нельзя использовать с продуктами, содержащими спирт, иначе возможно выделение вредных для организма фенолов и формальдегида. Контейнер нельзя плотно закрывать, в ёмкости должны быть либо отверстия, либо специальный клапан. Учтите: полипропилен пойдёт только для разогрева, готовить в нём пищу крайне не рекомендуется.

Источниик: teplo.guru

контейнеры для СВЧ-печи разогрев продуктов хранение овощей
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