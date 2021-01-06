Попал в реанимацию рэпер Dr. Dre

Он известен не только сольным творчеством, но и продюсированием наиболее громких альбомов других рэп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac.

Сообщается, что это произошло в понедельник, 55-летнего музыканта немедленно госпитализировали в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Сейчас, по данным источников, состояние Dr. Dre оценивается как стабильное.

Dr. Dre считается одной из важнейших фигур американского рэпа. Он известен не только сольным творчеством, но и продюсированием наиболее громких альбомов других рэп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac.