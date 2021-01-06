06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Попал в реанимацию рэпер Dr. Dre

13:14 06.01.2021
0

Он известен не только сольным творчеством, но и продюсированием наиболее громких альбомов других рэп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac.

% name% title
Он известен не только сольным творчеством, но и продюсированием наиболее громких альбомов других рэп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac.
Американский рэпер и продюсер Dr. Dre (настоящее имя - Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
Сообщается, что это произошло в понедельник, 55-летнего музыканта немедленно госпитализировали в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Сейчас, по данным источников, состояние Dr. Dre оценивается как стабильное.
Dr. Dre считается одной из важнейших фигур американского рэпа. Он известен не только сольным творчеством, но и продюсированием наиболее громких альбомов других рэп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac.
Dr. Dre аневризма попал в реанимацию
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Инстаграм

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда нужно набирать воду на Крещение 2021?
13:50 06-01-2021
Когда нужно набирать воду на Крещение 2021?
Как упростят жизнь людей с ограниченными возможностями в 2021 году
13:45 06-01-2021
Как упростят жизнь людей с ограниченными возможностями в 2021 году
БердскНапал с ножом из-за громкой музыки в Новый год 2021 сосед в Бердске: Самооборона или сдали нервы, выясняет следствие
13:39 06-01-2021
Напал с ножом из-за громкой музыки в Новый год 2021 сосед в Бердске: Самооборона или сдали нервы, выясняет следствие
Примут в конце 2021 года новый Административный кодекс в России
13:30 06-01-2021
Примут в конце 2021 года новый Административный кодекс в России
118-й день рождения отметила старейшая жительница Земли
13:20 06-01-2021
118-й день рождения отметила старейшая жительница Земли
Призвал ужесточить правила содержания домашних животных Жириновский
13:15 06-01-2021
Призвал ужесточить правила содержания домашних животных Жириновский
Попал в реанимацию рэпер Dr. Dre
13:14 06-01-2021
Попал в реанимацию рэпер Dr. Dre
БердскЧто делать при похмелье: Как справиться с новогодней интоксикацией, дал уникальные советы нарколог
13:14 06-01-2021
Что делать при похмелье: Как справиться с новогодней интоксикацией, дал уникальные советы нарколог
Волчица напала на собак и лошадь. Хозяин не растерялся и задушил зверя: смотрите видео
13:00 06-01-2021
Волчица напала на собак и лошадь. Хозяин не растерялся и задушил зверя: смотрите видео
5 важных дел января 2021 года. Их обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу на весь год
12:50 06-01-2021
5 важных дел января 2021 года. Их обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу на весь год