Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно делать в сочельник и что запрещено

Рождество Христово — важный религиозный праздник, но не менее значим Рождественский Сочельник

Рождество Христово — важный религиозный праздник, но не менее значим Рождественский Сочельник. В ночь с 6 на 7 января необходимо соблюдать все традиции и обычаи данного события, чтобы в течение всего года получать поддержку Высших сил.

Для многих людей Рождественский Сочельник знаменателен тем, что именно в этот день завершается сорокадневный пост. Наконец-то снимаются все запреты на еду, и верующие вновь могут побаловать себя любимыми блюдами. Ночь с 6 на 7 января не менее значима, чем Рождество, именно поэтому с ней связано много традиций и обычаев. Соблюдая их, вы не только защитите себя от бед и несчастий на весь год, но и достойно встретите Светлое Рождество Христово.

Традиции и обычаи Рождественского Сочельника

Самый главный обычай Сочельника связан с употреблением пищи. До появления первой звезды ни один верующий есть не должен. Когда-то появление Вифлеемской звезды возвестило о рождении Иисуса Христа, именно поэтому запрет на трапезу существует по сей день.

После появления первой звезды вся семья может сесть за стол, но важно, чтобы на нем было не менее 12 блюд. В середине стола обязательно должна быть расположена кутья. Она символизирует жертвенность и пролитую кровь Божьего Сына. Горох традиционно подают в честь возрождения, или, как еще называют, Божьей Весны. Блюда из капусты считаются символом надежды. Также каждая хозяйка обязательно должна порадовать близких борщом, чтобы весь год они были сильными и здоровыми. Голубцы являются знаком любви к Царю Небесному. Жареная или печеная рыба символизировала веру в Богу и христианство. Чтобы весь год вас не покидали достаток и благополучие, на столе обязательно должны быть вареники с вашей любимой начинкой. Язычники в этот день готовили блины — это блюдо означало Солнце. Верующие также подают на стол всеми любимую выпечку как символ того, что Иисус Христос стал новым Солнцем, а его рождение осветило Землю. Конечно, кашу сложно назвать праздничным кушаньем, но подавать ее как угощение все же принято — считается, что благодаря этому в Новом году в вашей семье будет пополнение. Пироги и другая домашняя выпечка привлекает здоровье. Узвар, или рождественский компот, считается традиционным рождественским напитком. С его помощью вы очиститесь от зла и дурных мыслей.

Помимо 12 основных традиционных блюд вы можете приготовить что угодно. С давних времен хозяйки подают в качестве угощений 6 января холодец, мясные блюда и грибы.

Главной религиозной традицией считается визит в церковь. После завершения трапезы вся семья должна отправиться в церковь и побывать на рождественском богослужении. Вы можете помолиться за себя и своих близких, поставить свечи за упокой усопших и за здоровье живых.

На Руси в этот день предпочитали оставаться дома. Лишь молодые девушки и юноши ходили в гости, где веселились и гадали. По сей день этот праздник является сугубо семейным, но это не значит, что вы не можете пригласить к себе друзей или навестить их с подарками и, конечно же, угощениями.

Считается, что елка — это основной атрибут Нового года. Мало кто знает, что дерево является символом вечной жизни, которую подарил нам Сын Божий. Поэтому не стоит после новогодней ночи избавляться от вашей украшенной елочки: вплоть до Рождества она может радовать вас своим ярким видом и приятным запахом.

В Сочельник принято заниматься благотворительностью, и неважно, переведете вы свои деньги в какой-либо фонд или просто накормите бедных. Ваша щедрость и добрые дела обернутся для вас пользой.

В ночь перед Рождеством юные девушки собирались вместе и обязательно гадали. Делали это с использованием разных предметов: зеркала, воска, колец и даже валенок. Таким образом они хотели узнать о своем будущем женихе, о количестве будущих детей.

В Сочельник желательно не употреблять крепких спиртных напитков. Считалось, что вечером 6 января трапеза должны быть исключительно безалкогольной, но многие все равно подавали на стол красное вино и угощали им своих гостей. Пьянство и неподобающее поведение в любые религиозные события категорически запрещено.

Самая веселая часть Сочельника начиналась именно после ужина. С этого момента люди устраивали шумные гулянья, но самым главным развлечением было колядование. Девушки и юноши надевали наряды и выбирали самого главного — Березу. Они ходили по улице, пели песни и показывали представление тем, кто выходил по их просьбе. К ним мог присоединиться любой желающий, а таких обычно было очень много.

Первое, что вы должны попробовать перед праздничным ужином, — это мед. Таким образом вы привлечете в свою жизнь счастье и удачу.

Садиться за праздничный стол можно только в чистой и желательно новой одежде. Если вдруг за ужином вы нечаянно испачкали свой наряд, то обязательно переоденьтесь, иначе есть риск привлечь к себе бедность.

Утром 6 января как можно больше времени уделите уборке. Обязательно выметайте пыль из каждого угла, протрите окна, двери и выбросите мусор. Не забывайте, что порядок нужно навести в каждой комнате, чтобы на весь год избавить себя от бед и несчастий.

На Руси в Сочельник жгли костры, и данная традиция имеет сразу несколько смыслов. Считается, что таким образом люди встречали рождение Иисуса Христа и по этому поводу вокруг огня устраивали веселье и пели песни. Также существует мнение, что люди так сочувствуют Младенцу, которому было суждено родиться в холодное время года.

В Навечерие Рождества Христова должны быть сытыми не только гости, но и домовой. Для этого наложите в небольшую миску по маленькой ложке каждого из двенадцати блюд и поставьте ее в любой угол вашего дома, а затем произнесите: «Выходи, Домовой, отужинай вместе с нами». Следуя этой традиции, вы защитите свой дом от разрушения, пожаров и грабителей.

В старину любили гадать как молодые девушки, так и взрослые женщины. Благодаря этому способу они могли буквально заглянуть в будущее и узнать о том, что вскоре произойдет. Особой популярностью обладают рождественские гадания, так как именно в этот день они обязательно будут правдивыми и результативными.

Источник: dailyhoro.ru