Заставляют надевать маску при -30 в январе 2021 пассажиров кассиры на вокзале Бердска. Законно ли это?

Является ли территория перед вагончиком временных касс на строящемся железнодорожном вокзале Бердска местом массового пребывания граждан? Как удалось выяснить из постановления Роспотребнадзора, места массового пребывания людей — там, где находятся одновременно более 50 человек.

Утро на вокзале в январе 2021 года

Бердск – второй по численности населения город Новосибирской области. С железнодорожного вокзала ежедневно отправляется около 3 000 пассажиров. В 2019 году ОАО "РЖД" начало строительно-монтажные работы на вокзале. Вокзал реконструируют. Сегодня вместо комфортного вокзала на улице размещены временные кассы и залы ожидания. Купить билеты на электропоезда бердчане могут через окна установленных модульных вагончиков.

Зима 2020-2021 выдалась морозной. Утром в час пик отхода электропоездов температура воздуха опускается до -30, а порой и ниже 40 градусов. Нужно достать деньги, забрать сдачу, снять-надеть рукавицы, не потерять при этом ничего в спешке, торопясь на отходящую электричку.

По мнению бердчан, абсурдным выглядит требование кассира надеть маску. Если бы кассы располагались в помещении вокзала, то было бы понятно требование надеть маску, говорят горожане. Но на открытом воздухе в мороз единственное, что может быть оправдано, это требование соблюдения социальной дистанции.

Пассажиры, которые каждый день ездят на электричке на работу, кое-как приспособились. Надевают маски под подбородок, перед кассой вытягивают её на рот, купили билет - снова маску на шею. Кто же прав в ситуации с требованием кассиров надеть маску на открытом воздухе и отказе в продаже билета на электропоезд пассажиру без маски разбирался "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 6 января.

Так, с 28 октября 2020 года вступило в законную силу постановление Роспотребнадзора о том, что все россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, лифтах и такси. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Является ли территория перед вагончиком временных касс на строящемся железнодорожном вокзале Бердска местом массового пребывания граждан? Как удалось выяснить из того же постановления, места массового пребывания людей — там, где находятся одновременно более 50 человек. При этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем постановлении позволил продавцам на кассах отказывать в продаже безмасочникам.

Стоит отметить, что по рекомендациям ВОЗ, маску носить на улице не стоит. Влажной она приносит больше вреда, чем пользы.

Утром 6 января "Курьер. Среда. Бердск" побывал на территории вокзала, у касс - не более 20 человек. На горячей линии по коронавирусу в Новосибирской области телефона 112 «Курьер. Среда. Бердск» специалист не смогла ответить на вопрос - нужно ли надевать маску при покупке билета на электричку в кассах вокзала Бердска. Редакция направит запрос в Роспотребнадзор.