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Напал с ножом из-за громкой музыки в Новый год 2021 сосед в Бердске: Самооборона или сдали нервы, выясняет следствие

13:39 06.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пострадавшему жителю Новосибирска бердские хирурги сделали две операции. Подозреваемого в тяжком преступлении из Северного микрорайона отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Подозреваемого нашли полицейские в его квартире в Северном микрорайоне

Бердская полиция продолжает расследование новогодней поножовщины, произошедшей в одном из домов Северного микрорайона в ночь на 2 января. По версии следствия, причиной конфликта, закончившегося реанимацией для одного и уголовным делом для другого, стала громкая музыка.

Люди праздновали, пели караоке в квартире на первом этаже. Живущий на пятом 56-летний Владимир не выдержал, взял кусачки и перерезал провода в электрощитке на лестничной площадке. Когда свет потух, из квартиры вышли двое мужчин, чтобы выяснить, что произошло. И тут сосед ударил одного из них ножом в живот. Затем он быстро поднялся наверх и закрылся в своей квартире, считает следствие. Пострадавшему вызвали «скорую», которая госпитализировала его в Бердскую ЦГБ.

Подозреваемого все-таки задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по п. з ч. 2 п. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Владимир с супругой пару месяцев назад переехали в Бердск с Севера.

Суд избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Это, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», очень беспокоит жителей квартиры, в которой компания праздновала. Они не исключают, что сосед, находясь на свободе, начнет мстить, поэтому опасаются за своих детей.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», несколько дней пострадавший Сергей, житель Новосибирска, находился в реанимации после двух операций. Сегодня, 6 января, его планируют перевезти в областную больницу. Если, конечно, врачи признают его транспортабельным.

Впрочем, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», не исключается, что Владимир ударил ножом человека в целях самообороны после того, как на него напали недовольные отключением света гости соседей. Но это предположение придется подтвердить или опровергнуть следствию, в том числе на основании свидетельских показаний. Пострадавшая сторона не отрицает вечеринку, но утверждает, что вели себя в разумных пределах — в квартире в это время спали пятеро детей (в том числе приехавших из Новосибирска гостей). Но некоторые соседи подтверждают, что было громко, "от басов невозможно было отдыхать".

Как бы то ни было, в полиции отметили, что хвататься за нож и нападать с ним на человека недопустимо ни в какой ситуации. Если вам мешают соседи, шумят в запрещенное время и нарушают «закон о тишине», нужно вызывать полицейских, а не портить чужое имущество и тем более, совершать тяжкое преступление, которое могло привести к смерти человека.

Санкция статьи Уголовного кодекса, которую инкриминируют Владимиру, предусматривает максимальное наказание 10 лет лишения свободы.

справка
УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, -

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

громкая музыка закон о тишине ударил ножом
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