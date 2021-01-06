Если врача уволят, то мы точно в аду живем: Встали на защиту нарколога Константина Фалалеева, получившего 2,6 года условно, жители Бердска

Врач защищался, когда к нему ворвался в кабинет бердчанин и напал на него. Нападавший получил штраф, нарколог — срок, хоть и условный.

Константин Фалалеев находился на больничном после драки с посетителем

Встали на сторону врача-нарколога горбольницы Константина Фалалеева, приговоренного к 2,6 годам условного наказания, жители Бердска.

Напомним, 28 июня 2019 года в кабинет к врачу ворвался Вячеслав Смирнов. После этой встречи врачу диагностировали сотрясение мозга и множественные царапины. Он находился на больничном. Его оппонент Вячеслав Смирнов также находился на лечении в травматологическом отделении бердской ЦГБ.

По словам врача, после словесных угроз о ранении ножом, Смирнов приступил к действиям. Обеими руками с кулака он резко ударил по волосистой части головы врача. Тот же, благодаря спортивному прошлому, не растерялся и начал обороняться.

Врача и посетителя разнимал медперсонал. До этого они вызвали на подмогу правоохранителей. Тут же Константин Фалалеев написал заявление о нападении в его кабинете в рабочее время в отношении Смирнова.

Врача-нарколога ЦГБ Бердска Константина Фалалеева приговорил к 2,6 годам условного наказания суд Бердска. По результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз установлено, что Константину Фалалееву причинен легкий вред здоровью.

- В связи с наличием в действиях Вячеслава Смирнова признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ, материалы направлены в мировой суд Бердска. Вячеславу Смирнову, по данным ведомства, причинен вред средней тяжести. По данному факту также возбуждено уголовное дело, но по признакам преступления оно квалифицированно по части 1 статьи 112 УК РФ, — сообщали в Управлении МВД по Новосибирской области.

В отношении Вячеслава Смирнова суд уже состоялся. Его признали виновным по инкриминируемой ему статье и назначили штраф.

- Я делаю три вывода. Первый - в Бердске разрешается бить врачей. Второй - в Бердске возможно из преступника сделать потерпевшего. И третье - этот же человек может прийти ко мне в кабинет, снова напасть на меня. А при защите своей жизни меня могут посадить в тюрьму уже на реальный срок. Мне отказали в праве защищать свою жизнь, - сказал в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" Константин 5 января.

Пока что решение Бердского городского суда не вступило в законную силу. Однако врач-нарколог намерен его обжаловать.

Данная проблема не оставила равнодушными бердчан. Большая часть из них стала на сторону врача. Малая толика пыталась оправдать пациента.

Аноним:



-Я за врача, а "потерпевшему" - сам бы лично повторил еще раз эту процедуру, нельзя поднимать руку на врача...

Максим:

-Три вывода Константина переполнены несправедливостью решений суда. Но тем не менее... Во-первых, бить нельзя не только в Бердске и не только врачей, но и людей в принципе. Нехорошо также и прикрываться этим благородным (!) званием. Без шуток - я очень уважаю профессию врача, за исключением медсестер, таскающих за волосы маленьких детей. Надеюсь, Константин никогда так не поступал. Во-вторых, суд вынес решения по каждому из участников конфликта, за совершенные каждым из них правонарушения. Вячеславу - за нанесенный им легкий вред здоровью, Константину - за нанесенный вред средней степени тяжести. И наказание вынесено пропорционально степени вреда. Увы, но самооборона, точнее, ее допустимые пределы - грань очень тонкая и размытая. И судом она устанавливается в каждом конкретном случае, с учетом всех нюансов: кто кому угрожал, с оружием или без, кто начал драку, кто завершил, кто добивал, чем и как сильно добивал, кто умолял перестать добивать и т.д. Поскольку в СМИ не приводят эти подробности, нет оснований не доверять решению суда. И в-третьих, если Вячеслав снова придет, чтобы напасть, ему, как и Константину тоже будет грозить ужесточение наказания за повторное совершение преступления.

P.S. Константину безусловное уважение за то, что не "пририсовывал" себе переломы и прочие тяжкие увечья, чем иногда грешат врачи.

Иван:

-Абсолютно верные сделал выводы врач, потому что он был при исполнении служебных обязанностей, получается: бей врача, и врача ещё накажут, если он вдруг жизнь стал защищать. Если бы этот человек зашел не в больницу, а в прокуратуру и начал там руки распускать, его бы и задержали и побили в момент задержания, объяснив потом, что он сопротивлялся, и ещё срок бы дали 7 лет колонии строгого режима. Мало того, если бы сотрудник прокуратуры сопротивлялся бы нападавшему, то ему бы еще грамоту вручили и похвалили. А тут надо же, врач, видите ли, преступнику сопротивляться стал.

Аноним:

-Константин, ты прав в своих действиях и поступке.

Аноним:

-Действительно, какое-то странное решение суда, Смирнов виноват, а не врач!!! Приходят неадекватные пациенты, распускают руки, а врач не может за себя постоять. У нас врач не защищён, как защищены полицейские!!! Необходимо обжаловать решение суда.

Серёга:

-Это не врач, а луч света в тёмном царстве...

dot:

-Не понятно, как в одном и том же преступлении преступник может быть и виновным и потерпевшим ? В первом деле виновным признан Смирнов. а во втором он уже потерпевший!

А событие одно и то же. По справедливости виноват тот, кто был инициатором. а им был Смирнов, что подтверждается вступившим в силу решением суда. А наличие у доктора преступного умысла в убийстве - вообще какой-то абсурд. Получается, он заранее мог знать о намерениях Смирнова. Очень напоминает игру в наперстки.

Аноним:

-В случае опасности хотела бы, чтобы рядом оказался такой человек, как доктор.

Аноним:

-Не понял, будет ли судимый врач дальше работать.

Аноним:

-Если врача ещё и уволят после этого, тогда мы точно в аду живём. Преступники торжествуют, врача уволим, за то, что он жизнь свою защищал. В общем, как были у нас 90-е, так и остались, особенно в Бердске. А вообще врач молодец, пример показал, взял да защитился, а то нас с детства учат: подставь левую щеку, потом правую и т.д.

Любовь:

-Теперь каждому идиоту можно нападать на людей, которые спасают наши жизни, им и так не сладко. Позор всей судебной системе.

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