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Заразился коронавирусом в Лондоне президент Армерии Армен Саркисян

14:01 06.01.2021 Фото: ТАСС
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Он самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.

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Он самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, он самоизолировался, сообщили во вторник в администрации президента.

"Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.

заразился коронавирусам президент Армении Армен Саркисян
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