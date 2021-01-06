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Пособие с 3 до 7 лет 2021: Подписал ли закон о двойной выплате на детей 6 января Путин?

14:44 06.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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Те родители, которые уже получает ежемесячную выплату на детей, с 1 апреля 2021 года смогут подать заявление для ее назначения в новом размере, и если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за I квартал.

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Пособие на детей от 3 до 7 лет начислят не всем семьям в России
Сюжет: Все пособия Путина
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Пособие с 3 до 7 лет 2021: Подписал ли закон о двойной выплате на детей 6 января Путин?Пособия с 3 до 7 лет 2021: Кому придут на детей 5 700 рублей, 8 500 рублей и 11 300 рублей в январе, ответил Путин 5 январяЕщё 446 новостей

Прояснился размер пособия на детей от 3 до 7 лет с января 2021 года. Эту тему 5 января на совещании по социальным вопросам обсудил с Татьяной Голиковой и Антоном Котяковым президент Владимир Путин. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", еще в декабре 2020 года глава государства сделал заявление - выплачивать пособие в двойном размере самым бедным россиянам с детьми. Напомним, новую выплату запустили в стране в 2020 году. Заочно она начала работать с 1 января 2020 года, но выплату в полном родители получили в июне и сразу за полгода. Но только при условии, если в семье среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Размер пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка. В прошлом году сумма по стране была равна 5 500 рублей. В Новосибирской области — 6 018 рублей. Однако уровень прожиточного минимума в 2021 году изменится. С января 2021 размер прожиточного минимум на детей в Новосибирской области станет равен 11 303 рублей.

"Курьер. Среда. Бердск" уже сообщал о размерах пособия на 2021-й год.

Предлагается установить трехступенчатую систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка, - сказал Котяков.

Стандартным размером пособия так и останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Эти деньги продолжать получать бедные семьи с детьми. В 2021 году сумма будет равна 5 651 рублю. Меньше на 366 рублей по сравнению с 2020 годом.

Если же такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума. Или 8 477 рублей в Новосибирской области.

Если и это увеличенное пособие также не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. То есть 11 303 рублей.

Подписал ли закон об этом Путин? На обед 6 января на сайте президента и правительства соответствующий документ не размещен. Очевидно, новые правила начисления пособия вступят в силу после 11 января, когда все выйдут с новогодних каникул.

Важно отметить, что заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься начиная с 1 апреля 2021 года, но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года.

Те родители, которые уже получает ежемесячную выплату на детей, с 1 апреля 2021 года смогут подать заявление для ее назначения в новом размере, и если такое решение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за I квартал.

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