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Спас пятерых братьев и сестер и получил 100 000 рублей 15-летний Сергей Терехов из Новосибирской области

15:05 06.01.2021 Фото: youtube.com
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Организатором конкурса «Человек-Поступок» является Фонд развития регионов России «+7».

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15-летний школьник из Новосибирской области получил 100 тысяч рублей за спасение пятерых братьев и сестер

Школьник из Новосибирской области Сергей Терехов, который спас из горящего дома пятерых маленьких братьев и сестер, стал победителем премии-конкурса «Человек-Поступок» по итогам ноября.

«Мы с другом сидели в комнате, смотрели телевизор, играли, потом посмотрели в окно, увидели, что люди бегут к нашему дому, кричат. Мой брат, Коля, (12 лет) вышел в соседнюю комнату, увидел дым, позвал меня, и я уже увидел, что горят две комнаты и сенцы (прихожая). Сделали так: мой друг Максим Шевченко вылез первым, а я ему подавал всех остальных: Колю, Андрюшу, Лизу, Раю и Катю, самой младшей полтора года», – рассказал о происшествии Сергей Терехов.

После окончания школы Сергей хочет пойти в военное училище, а потом служить в спецназе. Сейчас семья Тереховых живет в предоставленном местными властями доме, а сто тысяч премии планирует потратить на его обустройство: покупку дров на зиму, инструментов, бытовой техники.

«Когда спасал родственников, страшно за себя не было, боялся, что может не хватить времени, потому что над нами уже горела крыша, и я думал, вдруг она обвалится. А потом, когда выбрался на улицу, попросил соседа помочь отвязать собак и увидел, что у младшего брата началось, что-то вроде панической атаки. Испугался, видимо. МЧС провели экспертизу и сказали, что причиной пожара была старая проводка. Сейчас нам выделили деньги, и мы живем в доме по социальному найму. Меня и моего друга Максима наградили медалями. Я бы вам показал свою, но во время переезда мама положила ее в какую-то папку и пока я просто не могу ее найти», – поделился 15-летний герой в беседе с фондом.

Организатором конкурса «Человек-Поступок» является Фонд развития регионов России «+7». В рамках нее каждый месяц премию в 100 тысяч рублей переводят людям, которые становятся героями хороших новостей.

«Я сам родился в Новосибирске и мне очень приятно видеть, что есть парни, по которым можно показывать, кто такой сибиряк. Не дрогнул, спас родственников, спас домашних животных, мечтает служить в спецназе. Мне нравится наш проект «Человек-поступок» не только тем, что мы награждаем смелых людей, но и тем, что мы можем о них рассказать», – прокомментировал президент фонда +7 Кирилл Тимофеев.

пожар премия спасение Сергей Терехов
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