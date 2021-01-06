Отравился тухлой индейкой покупатель магазина, ему предложили компенсацию в 350 рублей

На следующий день закинул в мультиварку, поел и слёг с сильнейшим отравлением — вплоть до врачей и капельниц.

Люди платят за качество — так думал и Руслан, когда в выходные взял с полки кусок индейки

Новости премиум-сегмента столицы: москвич отравился едой из "Азбуки вкуса", был вынужден спасаться капельницами, а магазин предложил ему компенсацию в 350 рублей.

"АВ" — не самая дешёвая торговая сеть, и экономным ребятам там делать нечего. Но люди платят за качество — так думал и Руслан, когда в выходные взял с полки кусок индейки. На следующий день закинул в мультиварку, поел и слёг с сильнейшим отравлением — вплоть до врачей и капельниц. Такова его версия событий.

В "Азбуке" пожали плечами: ничего не знаем, партию отправили на экспертизу, ждите результатов. Результаты в итоге сгинули во тьме, а магазин предложил клиенту вернуть стоимость порции — 350 рублей.

Это что-то на богатом?



Источник: t.me/breakingmash