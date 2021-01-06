Попал в реанимацию после прививки препаратом Pfizer от ковида врач

Тест на вирус дал отрицательный результат, у пациента не было одышки, лихорадки и кашля.

Врач в Греции попал в реанимацию после прививки препаратом Pfizer от COVID-19

Заместитель начальника больницы в пригороде Афин получил прививку от коронавируса и через несколько дней попал в реанимацию на искусственную вентиляцию легких, сообщает греческий телеканал Skai.

По данным канала, 27 декабря 54-летний врач прошел вакцинацию от коронавируса. К 30 декабря у него проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Его состояние быстро ухудшалось, потребовалась госпитализация. Уже 1 января у медика диагностировали дыхательную недостаточность и интубировали. Тест на вирус дал отрицательный результат, у пациента не было одышки, лихорадки и кашля.

В Минздраве Греции заявили, что не нашли прямой связи между прививкой и возникшей у врача инфекцией. В частности, была исследована его история на аллергии.

Госпитализация замначальника клиники спровоцировала реакцию противников вакцинации в стране, добавляет телеканал.

27 декабря в Греции началась прививочная кампания от COVID-19 под названием «Операция Свобода», в рамках которой используется препарат от Pfizer — BioNTech. Это единственная вакцина, одобренная в Евросоюзе. Первыми вакцинацию пройдут медработники, постояльцы и сотрудники домов престарелых и реабилитационных центров.

2 января сообщалось о госпитализации мексиканского врача после аналогичной прививки. Женщине поставили диагноз «энцефаломиелит». До этого, 30 декабря, в Швейцарии через несколько дней после вакцинирования умер 91-летний пациент.