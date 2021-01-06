06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Попал в реанимацию после прививки препаратом Pfizer от ковида врач

16:15 06.01.2021 Фото: pxhere.com
0

Тест на вирус дал отрицательный результат, у пациента не было одышки, лихорадки и кашля.

% name% title
Врач в Греции попал в реанимацию после прививки препаратом Pfizer от COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Попал в реанимацию после прививки препаратом Pfizer от ковида врачЕдинственный аппарат КТ не работает 1,5 месяца в ЦГБ Бердска. Министр Хальзов заявлял, что аппарат в поликлинике №2 работает круглые сутки. Мы проверилиЕщё 1065 новостей

Заместитель начальника больницы в пригороде Афин получил прививку от коронавируса и через несколько дней попал в реанимацию на искусственную вентиляцию легких, сообщает греческий телеканал Skai.

По данным канала, 27 декабря 54-летний врач прошел вакцинацию от коронавируса. К 30 декабря у него проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Его состояние быстро ухудшалось, потребовалась госпитализация. Уже 1 января у медика диагностировали дыхательную недостаточность и интубировали. Тест на вирус дал отрицательный результат, у пациента не было одышки, лихорадки и кашля.

В Минздраве Греции заявили, что не нашли прямой связи между прививкой и возникшей у врача инфекцией. В частности, была исследована его история на аллергии.

Госпитализация замначальника клиники спровоцировала реакцию противников вакцинации в стране, добавляет телеканал.

27 декабря в Греции началась прививочная кампания от COVID-19 под названием «Операция Свобода», в рамках которой используется препарат от Pfizer — BioNTech. Это единственная вакцина, одобренная в Евросоюзе. Первыми вакцинацию пройдут медработники, постояльцы и сотрудники домов престарелых и реабилитационных центров.

2 января сообщалось о госпитализации мексиканского врача после аналогичной прививки. Женщине поставили диагноз «энцефаломиелит». До этого, 30 декабря, в Швейцарии через несколько дней после вакцинирования умер 91-летний пациент.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хватит экспериментов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Планета Земля ускоряет вращение: в 2021 году она будет вращаться быстрее, чем за 50 лет наблюдений
17:03 06-01-2021
Планета Земля ускоряет вращение: в 2021 году она будет вращаться быстрее, чем за 50 лет наблюдений
Вошел в состав в БК "Новосибирск" двухметровый Мозес Гринвуд
17:02 06-01-2021
Вошел в состав в БК
За безопасным празднованием Рождества проследят 100 спасателей в Новосибирской области
17:00 06-01-2021
За безопасным празднованием Рождества проследят 100 спасателей в Новосибирской области
Новые штрафы для автомобилистов в 2021 году: когда они вступят в силу?
16:50 06-01-2021
Новые штрафы для автомобилистов в 2021 году: когда они вступят в силу?
Огурцы с букетами и лук-порей: особенности выращивания овощей с кистевым расположением завязей
16:48 06-01-2021
Огурцы с букетами и лук-порей: особенности выращивания овощей с кистевым расположением завязей
Скончались от коронавируса 2 женщины и 5 мужчин за сутки на 6 января в Новосибирской области
16:46 06-01-2021
Скончались от коронавируса 2 женщины и 5 мужчин за сутки на 6 января в Новосибирской области
Коронавирус в Новосибирской области: 141 случай за сутки на 6 января
16:45 06-01-2021
Коронавирус в Новосибирской области: 141 случай за сутки на 6 января
Оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом средство от вшей
16:45 06-01-2021
Оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом средство от вшей
Высаживаем лиану на сибирской даче
16:41 06-01-2021
Высаживаем лиану на сибирской даче
Сидераты точно лучше навоза. Как использовать зеленые удобрения на дачном участке
16:34 06-01-2021
Сидераты точно лучше навоза. Как использовать зеленые удобрения на дачном участке