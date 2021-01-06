Как загадать желание в ночь на Рождество, для его скорейшего исполнения

Можно загадать желание на Рождество – ведь в ночь с 6-го на 7-е января Вселенная готова выслушать вашу просьбу. Чтобы увеличить шансы на успех, нужно придерживаться некоторых несложных правил.

Рождество – это чистый и светлый праздник

Многие люди интересуются – если не загадали желание в Новый год, то можно ли загадать желание на рождество или на старый Новый год? Конечно можно и даже нужно! Из этой статьи вы узнаете, как загадать желание на Рождество, и что для этого потребуется.

Известно ли вам, как отмечают Рождество на Руси? Практически наверняка вам приходилось слышать о колядках в рождественский вечер (точнее, в ночь с 6 на 7 января). Колядовальщики ходят по домам, распевают песни и желают хозяевам жилища добра и здоровья. «Гостей» положено отблагодарить, преподнести им угощение.

Не менее популярной традицией являются всевозможные рождественские гадания. Чаще всего на святки гадают девушки, которым хочется «познакомиться» с будущим супругом. Однако существуют некоторые способы предсказания судьбы, которыми можно воспользоваться в рождественскую ночь.

И, наконец, можно загадать желание на Рождество – ведь в ночь с 6-го на 7-е января Вселенная готова выслушать вашу просьбу. Чтобы увеличить шансы на успех, нужно придерживаться некоторых несложных правил.

Как сформулировать свою просьбу

Рождество – это чистый и светлый праздник. Поэтому ваше желание не должно нести в себе какой-либо негатив. Нельзя желать зла врагам или обидчикам, даже если, по вашему мнению, они действительно заслужили возмездие. Выкиньте дурные мысли из головы, иначе злое намерение подобно бумерангу вернется к вам. Чтобы понять, почему так происходит, вы можете ознакомиться со статьей «закон кармы».

Правило второе – нельзя быть меркантильным.час, когда Небо открыто Если вы загадываете эгоистическое материальное желание (допустим, поменять автомобиль на более дорогую модель), то оно вряд ли будет услышано. Просить нужно только то, в чем вы действительно нуждаетесь. К примеру, безработный человек может попросить об удачном трудоустройстве, что позволит ему обеспечивать свою семью.

Ваше желание не должно затрагивать свободный выбор другого человека. Допустим, вы любите кого-то, кто не отвечает вам взаимностью. В этом случае бесполезно просить Вселенную о том, чтобы она пробудила ответные чувства в объекте вашей симпатии.

Перед тем, как загадать новое желание на Рождество необходимо поблагодарить Вселенную (Бога, Небеса) за те ваши мечты, которые уже сбылись. Затем сформулируйте новое пожелание как можно точнее. При этом старайтесь избегать частицы «НЕ». То есть не следует говорить «я НЕ хочу болеть в следующем году». Правильнее будет пожелать «я хочу иметь крепкое здоровье».

Обращаемся к Высшим силам

Для выполнения обряда вам потребуется свеча, цвет которой следует выбирать в соответствии со своей надобностью:



Мир и гармония в семье – красныйБлагополучие и здоровье – зеленыйВоплощение романтических фантазий – розовыйОтдых, восстановление сил – голубойРешение материальных проблем – коричневыйУспех в делах – желтый

Седьмого января в период от 12 ночи до 3 часов утра напишите свое пожелание на небольшом кусочке бумаги. Записку сверните в трубочку и «запечатайте» воском, капающим с зажженной свечи. Затем оберните ее ниткой того же цвета, что и задействованная свеча. Этот талисман можно положить в кошелек и носить при себе в течение года.

Интересные рождественские гадания Традиционное гадание на суженого. Молодой незамужней девушке следовало смастерить «лесенку» из веточек, очищенных от коры. В качестве «перил» выступали две веточки подлиннее, из коротких палочек можно смастерить «ступеньки». Палочки связывают между собой белой или красной нитью. Полученную конструкцию полагается положить под подушку в ночь на Рождество, и при этом сказать заветные слова «суженый-ряженый, явись, во всем великолепии покажись!». Будущий жених ночью приснится.

Гадание на богатство на монетки.

Возьмите в левую руку пять монеток, и подбросьте их вверх. Затем сосчитайте количество «решек» и «орлов».

Истолковывается гадание следующим образом:

5 «решек» – серьезные финансовые затруднения, проблемы по работе;

4 «решки» и 1 «орел» – придется экономить на многом;

3 «решки» и 2 «орла» – денег в доме не всегда будет вдоволь;

2 «решки» и 3 «орла» – финансовое положение будет стабильным;

1 «решка» и 4 «орла» – в этот год сможете позволить себе любую прихоть;



5 «орлов» – фантастическое везение, обретете богатство в течение года.

Гадание на свечу.

В полночь на Рождество зажгите свечу со словами «Свечка-свеча, ты ярка и горяча. Мое будущее яви, ничего не утаи!». Затем наблюдайте, как свеча будет гореть. Если пламя ровное и яркое, то год будет хорошим. Если свечка потрескивает, то возможны ссоры, если чадит черным дымом – болезни.

И пусть исполнятся все ваши заветные мечты!

Источник: valtasar.ru