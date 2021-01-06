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Рождественское богослужение из Вознесенского собора: где смотреть онлайн трансляцию

15:12 06.01.2021 Фото: nskmi.ru
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Жители Новосибирска и Новосибирской области, не имеющие возможность посетить в этот день храм, смогут увидеть богослужение из главного храма митрополии.

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Прямая трансляция Рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора

Прямую трансляцию Рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора совместно с Новосибирской епархией проведет телекомпания ОТС, в эфире будет показана Божественная литургия.

Трансляция праздничных богослужений начнется 6 января в 23.55. Жители Новосибирска и Новосибирской области, не имеющие возможность посетить в этот день храм, смогут увидеть богослужение из главного храма митрополии.

Ход праздничного богослужения будут комментировать иерей Антоний Коваленко и журналист Инесса Титова. Также трансляция из кафедрального собора Новосибирска, но без комментариев ведущих будет доступна зрителем телеканала «Союз», начало программы 6 января в 23.55.

Источник: nskmi.ru

религия трансляция церковь
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