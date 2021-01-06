Денежные приметы и ритуалы на Рождество 7 января 2021 года. Почему нельзя убираться в этот день

В Рождество нельзя заниматься уборкой и всякими хозяйскими делами. Этот день создан для покоя и радости. Еще лучше, если Вы не будете убираться вплоть до 14 Января.

Рождество Христово в жизни многих людей занимает важное место, это праздник любви, тепла, веры, добра и счастья

С Рождеством связано множество примет и обычаев — им уделяли особое внимание. Считалось, что как пройдет Рождество — таким и год будет.

Рождество Христово в жизни многих людей занимает важное место, это праздник любви, тепла, веры, добра и счастья.

7 января лучше всего ходить в гости и принимать гостей. Немаловажно, что общаться надо на Рождество лучше только с теми людьми, которые могут принести счастье вам — счастливые семьи, или те семьи у которых ожидается прибавление, или уже родился новый член семьи. Как правило, в Рождество преподносят съестные подарки. Обязательно несут кутью, конфеты, варенье и соленья. Можно подарить и игрушку, если это ребенок, или какой-либо зимний аксессуар.

В наше время, конечно, можно обойтись телефонным звонком, главное – дать понять небезразличным тебе людям, что ты их помнишь и желаешь им самого доброго. Обязательно поздравьте всех друзей и близких с этим праздником, рождественские поздравления, наполненные радостью и теплом, помогут людям стать светлее, счастливее и забыть о повседневных проблемах и заботах.

На Рождество принято зажигать больше свечей, огней, камин — если есть. Свечи привлекают в ваш дом тепло и богатство. Если есть у Вас домашние животные то, на Рождество надо их обильно накормить — тогда и весь год будет сытным и удачным в финансовом плане.

Одну, особую свечу нужно обязательно зажечь за усопших родственников — тогда они помогут Вам привлечь в наступающем году удачу и достаток.

Рождество – отличное время для покупок, больших и маленьких. Купить что-то хорошее на Рождество – отличная примета и знак того, что покупка прослужит вам верой и правдой.

С Рождества и до самого Крещения , на протяжении всех дней Святок действуют определённые запреты, которые обусловлены уходящими вглубь веков представлениями о празднике как остановке времени, некой временной паузе, в течение которой нельзя заниматься производительным трудом и всем тем, что сопряжено с рождением, начинанием, развитием. Поэтому значительная часть запретов касается ремёсел связанных с прядением, шитьём, вязанием, ткачеством, плетением, то есть всего что связано с нитью (верёвкой). Нить является символом жизни и судьбы.

В Рождество нельзя заниматься уборкой и всякими хозяйскими делами. Этот день создан для покоя и радости. Еще лучше, если Вы не будете убираться вплоть до 14 Января (следующий день старого Нового Года). Весь мусор, собранный 14 Января, следует вынести на улицу и развеять по ветру, либо сжечь. Согласно приметам, после этого никакие злые духи не будут беспокоить Вас в течение целого года.

В святой день нельзя ругаться. Кто ругается, тот забирает у своих предков надежду на спасение.

Распространено поверье, связанное с приходом первого гостя. Если Вы приглашаете гостей на Рождество, посмотрите, кто первым войдет в Ваш дом. Если первой войдет женщина, то весь год женщины Вашей семьи будут болеть.

Рождественские правила касались и одежды: в Рождество издавна придерживались еще одной традиции: надевать только новую одежду. Не чистую, выстиранную, а именно новую, еще не ношеную. И не садитесь за рождественский стол в черном. Наши предки верили, что в новом году таких людей ждет неудача в делах.

Не рекомендуется на Рождество и гадать — для того, чтобы спросить у высших сил, что Вас ждет в будущем, будет еще много времени: лучше всего делать это в так называемые Святки — от 8 января и до Крещения, недаром гадания этого времени так и называются — святочные.

На Рождество нельзя пить воду, поэтому уберите со стола всю минералку. Есть кофе, чай и другие отличные напитки. Честно говоря, примета эта немного странная, но уж лучше не пить воды, чем весь год мучиться непонятно от чего.

7 Семь благ Рождества

Число семь считается сакральным. Существует поверье, что сделавший семь благ в православное Рождество будет счастливо жить весь год и даже имеет право попросить у ангелов исполнения самого заветного желания. В этот день принято подавать семь милостынь ради счастья в грядущем году. Обычно это 7 одинаковых монет, подавать которые нужно тому, кто вызывает в душе искреннюю симпатию, сопровождая подаяние произнесенной про себя молитвой. Можно также подарить семь полезных подарков. Как правило, это были полотенца, отдавая которые, дарящий обязательно произносил слова: «Полотенца дарю, умирать погожу, добром зло исправлю, к счастью род мой (семью мою) направлю». В Рождество мы приветствуют друг друга словами: «Христос родился!» и отвечаем на эти слова: «Славим Его!».

Ритуал

На Рождество издавна проводили множество самых разных ритуалов, но, чтобы вас совсем уж не обвинили в мракобесии, сделайте самые симпатичные и не привязанные к магии — неважно, будет она черной или белой. Например, начиная с 7 января, в течение сорока (!) дней (этот период называется мир — наши предки верили, что в это время людям во всех делах помогают ангелы), каждое утро, просыпаясь, загадывайте новое желание — представляете, сколько хорошего войдет в вашу жизнь!

Приметы и суеверия

В Рождество особенную силу приобретают народные приметы и суеверия, как будто бы сама природа и каждый предмет пытаются нам что то подсказать: как жить, чего опасаться. Вот лишь некоторые из них.

Примета о достатке. Если Вы на Рождество потеряете какую -либо вещь, это означает что вас могут ждать убытки в следующем году. А вот если найдёте вещь да ещё какое нибудь ювелирное украшение, тогда к вам уже деньги мчатся на всех парусах!

Примета на удачу. Если Вы случайно за рождественским столом разлили чай или кофе (к спиртным это не относится), то это к приятным новостям и большому успеху для Всех ваших начинаний.

Денежные приметы на Рождество

В сочельник (с 7 по 19 января) посмотрите на природу. Если небо чаще всего усыпано звездами, либо часто идет снег, либо на деревьях много инея – год будет богатым, сытным, прибыльным. Если в сам день Рождества идет снег – примета очень хорошая и сулит удачный год.

Если в Рождество на небе красуется молодой месяц – год будет крайне неудачным в финансовом плане.

Самая денежная примета Рождества – она же традиция. В пирог запекается монетка – и кому достанется кусочек с монеткой, того ждет большая денежная удача в Новом Году.

Пусть монетка окажется именно в Вашем куске рождественского пирога!

Источник: sakhalife.ru