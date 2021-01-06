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Оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом средство от вшей

16:45 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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При этом многие специалисты отметили, что препарат давали в маленькой дозировке и в сочетании с другими лекарствами, поэтому судить о его эффективности нельзя.

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Средство от вшей оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом

Дешевое средство от вшей оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом на 80 процентов. Об этом пишет Daily Mail.

Выяснилось, что ивермектин, который стоит 1,5 фунта стерлингов за курс лечения (около 150 рублей), также вдвое сокращает время выздоровления. Однако, по словам многих ученых, требуется еще множество исследований, чтобы доказать эффективность этого препарата от COVID-19.

Ученые полагают, что ивермектин блокирует «нервную систему» вируса, препятствуя его размножению. Участников эксперимента поделили на две группы: одной давали настоящий препарат, а другой — плацебо. В первой группе из 573 человек умерли только восемь, а во второй — 44 из 510.

Исследования проводились главным образом в развивающихся странах, включая Бангладеш, Аргентину и Египет по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ожидается, что в ближайшие месяцы будут опубликованы результаты испытаний, в которых приняли участие еще 7100 человек.

При этом многие специалисты отметили, что препарат давали в маленькой дозировке и в сочетании с другими лекарствами, поэтому судить о его эффективности нельзя.

COVID-19 ивермектин коронавирус пандемия
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