Специалисты утверждают, что использованная ими технология совместима с современным телекоммуникационным оборудованием, не требует для своего внедрения прокладки дополнительного оптоволокна и в будущем может применяться при создании квантового интернета.

Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра

Ученые впервые смогли телепортировать кубиты фотонов через оптоволокно на расстоянии в 44 километра, сообщает журнал PRX Quantum.

Группа исследователей из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми, действующей при Министерстве энергетики США, заявила, что во время эксперимента им удалось добиться показателей точности до 90 процентов, подтвержденных в ходе опытов в двух различных сетях.

Специалисты утверждают, что использованная ими технология совместима с современным телекоммуникационным оборудованием, не требует для своего внедрения прокладки дополнительного оптоволокна и в будущем может применяться при создании квантового интернета.



Квантовая телепортация кубита достигается с помощью квантовой запутанности, при которой две или более частицы неразрывно связаны друг с другом. В данном процессе квантовое состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема.