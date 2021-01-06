Сальма Хайек похвасталась роскошной фигурой в бикини в свои 54 года

Буквально за несколько часов фото набрало больше одного миллиона лайков.

Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини

Актриса следит за своим внешним видом.

Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она позирует в бассейне. Звезда предстала в коричневом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. Стоит отметить, что у Сальмы стройная фигура. Ей уже 54 года, но выглядит она на 15 лет моложе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Поклонники актрисы часто оставляют ей положительные комментарии, в которых высказывают свое восхищение ею. Буквально за несколько часов фото набрало больше одного миллиона лайков.

Источник: unian.net