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Красота / Общество

Сальма Хайек похвасталась роскошной фигурой в бикини в свои 54 года

23:20 06.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJm1jnvpYcS
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Буквально за несколько часов фото набрало больше одного миллиона лайков.

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Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини

Актриса следит за своим внешним видом.

Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она позирует в бассейне. Звезда предстала в коричневом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. Стоит отметить, что у Сальмы стройная фигура. Ей уже 54 года, но выглядит она на 15 лет моложе.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Поклонники актрисы часто оставляют ей положительные комментарии, в которых высказывают свое восхищение ею. Буквально за несколько часов фото набрало больше одного миллиона лайков.

Источник: unian.net

актриса внешний вид талия тело фигура фото Сальма Хайек Instagram
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