За безопасным празднованием Рождества проследят 100 спасателей в Новосибирской области

На территории Новосибирской области для проведения мероприятий по празднованию Рождества Христова задействован 91 культовый объект. Более сотни сотрудников МЧС России обеспечивают пожарную безопасность в местах проведения рождественских богослужений.
Накануне торжеств сотрудники управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области провели более 120 надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в храмах и церквях. В ходе проверок инспекторы госпожнадзора проверили не только наличие и исправность первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов, источников противопожарного водоснабжения, но и провели инструктажи священнослужителей по действиям в случае возникновения пожара, а также консультации по вопросам пожарной безопасности.
В рождественскую ночь в Православных храмах, церквях и монастырях Новосибирска и области, где пройдут праздничные мероприятия, организовано дежурство сотрудников МЧС России. Специалисты чрезвычайного ведомства контролируют противопожарный режим, инструктируют персонал, раздают памятки по пожарной безопасности прихожанам, а в случае непредвиденной ситуации должны будут организовать мероприятия по обеспечению безопасности людей.
Кроме того, все новогодние и рождественские праздники все службы жизнеобеспечения Новосибирской области работают в режиме повышенной готовности.
Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает: соблюдение всех требований пожарной безопасности – залог того, что православный праздник не будет омрачён происшествиями.
Уважаемые новосибирцы и гости региона! В рождественскую ночь будьте особо осторожны при обращении с пиротехническими изделиями, а также со свечами, которые зачастую используют в рождественских гаданиях. Верующим напоминаем, что в храмах в ходе литургии следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.
Источник: пресс-служба ГУ МЧС по НСО