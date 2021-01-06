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За безопасным празднованием Рождества проследят 100 спасателей в Новосибирской области

17:00 06.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В рождественскую ночь в Православных храмах, церквях и монастырях Новосибирска и области, где пройдут праздничные мероприятия, организовано дежурство сотрудников МЧС России.

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Более 100 сотрудников МЧС России обеспечивают безопасность празднования Рождества

На территории Новосибирской области для проведения мероприятий по празднованию Рождества Христова задействован 91 культовый объект. Более сотни сотрудников МЧС России обеспечивают пожарную безопасность в местах проведения рождественских богослужений.

Накануне торжеств сотрудники управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области провели более 120 надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в храмах и церквях. В ходе проверок инспекторы госпожнадзора проверили не только наличие и исправность первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов, источников противопожарного водоснабжения, но и провели инструктажи священнослужителей по действиям в случае возникновения пожара, а также консультации по вопросам пожарной безопасности.

В рождественскую ночь в Православных храмах, церквях и монастырях Новосибирска и области, где пройдут праздничные мероприятия, организовано дежурство сотрудников МЧС России. Специалисты чрезвычайного ведомства контролируют противопожарный режим, инструктируют персонал, раздают памятки по пожарной безопасности прихожанам, а в случае непредвиденной ситуации должны будут организовать мероприятия по обеспечению безопасности людей.

Кроме того, все новогодние и рождественские праздники все службы жизнеобеспечения Новосибирской области работают в режиме повышенной готовности.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает: соблюдение всех требований пожарной безопасности – залог того, что православный праздник не будет омрачён происшествиями.

Уважаемые новосибирцы и гости региона! В рождественскую ночь будьте особо осторожны при обращении с пиротехническими изделиями, а также со свечами, которые зачастую используют в рождественских гаданиях. Верующим напоминаем, что в храмах в ходе литургии следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по НСО

МЧС рождество спасатели МЧС
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