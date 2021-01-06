Заболели коронавирусом 24 217 за сутки на 6 января в России

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 055 человек.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 6 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 217 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 672 (11,0%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%



2. Ненецкий автономный округ 0,1%3. Республика Тыва 0,2%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 055 человек:

Москва — 7206

Санкт-Петербург — 1788

Московская область — 1500

Ростовская область — 497



Нижегородская область — 459Красноярский край — 400Свердловская область — 395Архангельская область — 373Забайкальский край — 359Хабаровский край — 324Вологодская область — 312Республика Карелия — 309Ставропольский край — 273Самарская область — 245Волгоградская область — 237Приморский край — 235Саратовская область — 233Кировская область — 232Ямало-Ненецкий автономный округ — 229Алтайский край — 220Республика Крым — 218Тверская область — 213Новосибирская область — 209Ханты-Мансийский автономный округ — 204Удмуртская Республика — 203Ульяновская область — 203Калининградская область — 201Тульская область — 195Омская область — 195Томская область — 192Ярославская область — 189Республика Бурятия — 187Псковская область — 174Ленинградская область — 173Краснодарский край — 172Ивановская область — 171Оренбургская область — 168Чеченская Республика — 163Иркутская область — 159Республика Дагестан — 155Республика Коми — 151Тюменская область — 143Пензенская область — 137Кабардино-Балкарская Республика — 134Брянская область — 129Кемеровская область — 124Республика Саха (Якутия) — 118Сахалинская область — 117Рязанская область — 116Воронежская область — 112Орловская область — 105Калужская область — 98Курская область — 98Мурманская область — 97Белгородская область — 95Владимирская область — 95Амурская область — 95Смоленская область — 90Республика Чувашия — 89Пермский край — 89Курганская область — 87Севастополь — 85Новгородская область — 82Астраханская область — 82Карачаево-Черкесская Республика — 81Республика Хакасия — 81Республика Ингушетия — 78Республика Северная Осетия - Алания — 78Республика Мордовия — 78Липецкая область — 76Республика Адыгея — 74Тамбовская область — 59Камчатский край — 55Республика Калмыкия — 47Магаданская область — 42Костромская область — 41Челябинская область — 29Республика Татарстан — 20Республика Марий Эл — 17Республика Тыва — 17Республика Алтай — 16Республика Башкортостан — 13Еврейская автономная область — 12Чукотский автономный округ — 2Ненецкий автономный округ — 1

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 685 723.

За последние сутки подтверждено 445 смертей:

Москва — 70

Санкт-Петербург — 58

Московская область — 21

Свердловская область — 18

Краснодарский край — 15



Красноярский край — 15Нижегородская область — 14Иркутская область — 12Республика Чувашия — 11Пермский край — 11Тульская область — 10Ростовская область — 10Ивановская область — 9Республика Крым — 9Самарская область — 8Алтайский край — 8Новосибирская область — 7Омская область — 7Воронежская область — 6Республика Хакасия — 6Ярославская область — 5Волгоградская область — 5Севастополь — 5Оренбургская область — 5Курганская область — 5Ханты-Мансийский автономный округ — 5Челябинская область — 5Забайкальский край — 5Приморский край — 5Рязанская область — 4Смоленская область — 4Ленинградская область — 4Астраханская область — 4Владимирская область — 3Липецкая область — 3Тамбовская область — 3Тверская область — 3Республика Карелия — 3Мурманская область — 3Республика Дагестан — 3Республика Татарстан — 3Удмуртская Республика — 3Саратовская область — 3Белгородская область — 2Калужская область — 2Костромская область — 2Орловская область — 2Калининградская область — 2Ставропольский край — 2Кировская область — 2Пензенская область — 2Ямало-Ненецкий автономный округ — 2Республика Бурятия — 2Республика Саха (Якутия) — 2Курская область — 1Республика Коми — 1Архангельская область — 1Вологодская область — 1Республика Башкортостан — 1Республика Мордовия — 1Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умер 59 951 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 268 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 647 тыс. 397 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф