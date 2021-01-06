Оперштаб: за сутки на 6 января подтверждено 445 смертей от коронавируса в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 217 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 672 (11,0%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
3. Республика Тыва 0,2%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 055 человек:
Москва — 7206
Санкт-Петербург — 1788
Московская область — 1500
Ростовская область — 497
Красноярский край — 400
Свердловская область — 395
Архангельская область — 373
Забайкальский край — 359
Хабаровский край — 324
Вологодская область — 312
Республика Карелия — 309
Самарская область — 245
Волгоградская область — 237
Приморский край — 235
Саратовская область — 233
Кировская область — 232
Ямало-Ненецкий автономный округ — 229
Алтайский край — 220
Тверская область — 213
Новосибирская область — 209
Ханты-Мансийский автономный округ — 204
Удмуртская Республика — 203
Ульяновская область — 203
Калининградская область — 201
Тульская область — 195
Томская область — 192
Ярославская область — 189
Республика Бурятия — 187
Псковская область — 174
Ленинградская область — 173
Краснодарский край — 172
Ивановская область — 171
Чеченская Республика — 163
Иркутская область — 159
Республика Дагестан — 155
Республика Коми — 151
Тюменская область — 143
Пензенская область — 137
Кабардино-Балкарская Республика — 134
Кемеровская область — 124
Республика Саха (Якутия) — 118
Сахалинская область — 117
Рязанская область — 116
Воронежская область — 112
Орловская область — 105
Калужская область — 98
Мурманская область — 97
Белгородская область — 95
Владимирская область — 95
Амурская область — 95
Смоленская область — 90
Республика Чувашия — 89
Пермский край — 89
Севастополь — 85
Новгородская область — 82
Астраханская область — 82
Карачаево-Черкесская Республика — 81
Республика Хакасия — 81
Республика Ингушетия — 78
Республика Северная Осетия - Алания — 78
Липецкая область — 76
Республика Адыгея — 74
Тамбовская область — 59
Камчатский край — 55
Республика Калмыкия — 47
Магаданская область — 42
Костромская область — 41
Республика Татарстан — 20
Республика Марий Эл — 17
Республика Тыва — 17
Республика Алтай — 16
Республика Башкортостан — 13
Еврейская автономная область — 12
Чукотский автономный округ — 2
За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 685 723.
За последние сутки подтверждено 445 смертей:
Москва — 70
Санкт-Петербург — 58
Московская область — 21
Свердловская область — 18
Краснодарский край — 15
Нижегородская область — 14
Иркутская область — 12
Республика Чувашия — 11
Пермский край — 11
Тульская область — 10
Ростовская область — 10
Ивановская область — 9
Самарская область — 8
Алтайский край — 8
Новосибирская область — 7
Омская область — 7
Воронежская область — 6
Республика Хакасия — 6
Ярославская область — 5
Севастополь — 5
Оренбургская область — 5
Курганская область — 5
Ханты-Мансийский автономный округ — 5
Челябинская область — 5
Забайкальский край — 5
Приморский край — 5
Смоленская область — 4
Ленинградская область — 4
Астраханская область — 4
Владимирская область — 3
Липецкая область — 3
Тамбовская область — 3
Тверская область — 3
Мурманская область — 3
Республика Дагестан — 3
Республика Татарстан — 3
Удмуртская Республика — 3
Саратовская область — 3
Белгородская область — 2
Калужская область — 2
Орловская область — 2
Калининградская область — 2
Ставропольский край — 2
Кировская область — 2
Пензенская область — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Республика Бурятия — 2
Курская область — 1
Республика Коми — 1
Архангельская область — 1
Вологодская область — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Мордовия — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умер 59 951 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 268 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 647 тыс. 397 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф