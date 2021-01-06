Объявил о создании фонда "Круг добра" для помощи детям с тяжелыми заболеваниями Путин

Он напомнил, что этот фонд планируется пополнять средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год.

Путин объявил о создании фонда "Круг добра" для помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Его планируется пополнять средствами от повышения с 13% до 15% ставки НДФЛ для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год

Фонд помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями получит название "Круг добра", проект указа о его создании подготовлен. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

"У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд "Круг добра", - сказал Путин.

Он напомнил, что этот фонд планируется пополнять средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год (повышенной ставкой будет облагаться та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей). "Таким образом мы получим дополнительный доход около 60 млрд [рублей]", - сказал Путин, еще раз подчеркнув, что эти средства будут направлены на поддержку детей, нуждающихся в дорогостоящих лекарствах.