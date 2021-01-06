Точный гороскоп на Рождество 7 января 2021 года для каждого знака зодиака

Гороскоп на 7 января 2021 года

Гороскоп на 7 января 2021 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко — возможно ухудшение финансового положения, связанное с неудачной покупкой или данными ранее обязательствами. Вам необходимо внимательнее оглядеться по сторонам.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День благоприятный для самозащиты, отстаивания своих взглядов. Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством. Полезно пересмотреть свой бюджет. В этот период вы сможете повысить популярность и обрести уверенность в завтрашнем дне. Творческий порыв, реализованный в этот период, может изменить вашу жизнь, возвысив над каждодневной суетой.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Этот день обещает немало сюрпризов и неприятностей в сфере личной жизни. Интимные встречи лучше отменить, так как вероятна ссора или недовольство друг другом. Осложнит положение ваш острый язык и раздражение. От вас потребуется максимальная гибкость и такт. Жизнь сама под- скажет вам нужный выход из проблем. Сегодня, если можно, посидите дома, отмените все встречи и визиты. Вам лучше собраться с мыслями.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Возможны неурядицы на работе и в личной жизни. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Необходимо исключить всякий риск, иначе вы можете потерять все сразу. Рассчитывайте только на себя. От желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться. В то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у вас обязательно должна появиться. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Благодаря покровительству Венеры вас не оставляет чувство влюбленности. Даже если вы уже имеете спутника, не пугайтесь - ведь все в ваших руках; тем, кто пока одинок, эта любовь принесет радость общения и удачу. Но не растрачивайте свои душевные силы напрасно, иначе это лишит вас покоя и уверенности в своих поступках.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Благоприятный день для Близнецов, работающих в сфере бизнеса. Возможно, вам вернут старый долг, вы выиграете в карты или найдете ценную вещь.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Обстановка в семье нормализуется, однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как обида проходит не сразу. Возможно, общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Хорошо продуманные действия обязательное принесут успех. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями, дальними родственниками — не исключены происки недругов. Благоприятны физические упражнения, поездки или прогулки, активный отдых. Излишняя мнительность или кажущееся невнимание со стороны партнера могут привести к недоразумениям в личной жизни.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Прежние разочарования и обиды позади, вы снова ощутите прилив жизненных сил и энергии. Постарайтесь избегать всевозможных выяснений отношений как на работе, так и дома, поскольку это пустое занятие, которое только измотает вас и ни к чему хорошему не приведет. Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Благодаря покровительству Меркурия финансовое положение может несколько улучшиться.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Благоприятный день для Весов, работающих в коммерческой сфере. Случайная встреча или новое знакомство может перерасти в серьезные отношения. Если вы уже имеете спутника, то вам придется сделать выбор. В противном случае вы лишитесь покоя и уверенности в себе.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Ваша решительность в течение прошедшей трудовой недели должна положительно отразиться на конечных результатах работы и позволит добиться успехов. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Нужно воспринимать это как должное. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Магический день, день накопления и обработки информации. Ваше противостояние любой власти и отстаивание собственной свободы несколько сгладятся, что стабилизирует отношения с коллегами и начальством. Не исключено, что вам повезет в осуществлении давнего желания. Судьба может совершить неожиданный поворот, поэтому не следует строить планы в отношении работы или отдыха. Займитесь приведением в порядок накопившихся дел. Вечер посвятите близким людям.

Источник: supercook.ru