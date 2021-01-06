Подводные лодки «Волк» вернутся в состав ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр»

Арсенал средств поражения на борту АПЛ останется прежним - 40 ракет и торпед, но он будет расширен за счет крылатых ракет "Калибр-ПЛ", дальность полета которых составляет до 2,5 тыс. км.

Подводные лодки стоят на вооружении многих стран

Она получит новые ударные возможности после модернизации, отметил собеседник ТАСС.

Ремонт и модернизация атомной подводной лодки (АПЛ) "Волк" проекта 971 (шифр "Щука-Б") Северного флота будут завершены в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"АПЛ "Волк" вернется в боевой состав ВМФ в 2023 году, получив после модернизации новые ударные возможности, связанные с использованием крылатых ракет "Калибр-ПЛ", - отметил он.

По словам собеседника агентства, арсенал средств поражения на борту АПЛ останется прежним - 40 ракет и торпед, но он будет расширен за счет крылатых ракет "Калибр-ПЛ", дальность полета которых составляет до 2,5 тыс. км. В центре судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) не стали комментировать ТАСС эту информацию.

АПЛ "Волк" пришла на ремонт и модернизацию на "Звездочку" в 2014 году. Первоначально предполагалось, что она вернется в боевой состав ВМФ в 2017 году.

Многоцелевые подлодки третьего поколения проекта 971 были разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". Всего в состав 24-й дивизии подводных сил Северного флота входят шесть АПЛ - "Леопард", "Вепрь", "Тигр", "Пантера", "Гепард", "Волк".

26 декабря 2020 года Минобороны сообщило, что после завершения ремонта и модернизации субмарина "Леопард" была выведена из эллинга центра судоремонта "Звездочка" в Северодвинске.

Всего на "Звездочке" и ее предприятиях в настоящее время проходят модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две - из состава Тихоокеанского флота.

Источник: ТАСС