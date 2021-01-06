Что такое VPS. Объяснение виртуальных частных серверов

Эта статья представляет собой руководство для начинающих по виртуальным частным серверам (VPS). Давайте начнем.

Что такое виртуальный частный сервер

Виртуальные частные серверы (VPS) - очень эффективное и популярное решение для хостинга веб-сайтов с приличным объемом трафика. Чаще всего для хостинга веб-сайтов используются виртуальные частные серверы.

Виртуальные частные серверы используют технологию виртуализации, чтобы предоставить вам ресурсы частного сервера. Однако вы используете один физический сервер совместно с другими клиентами службы хостинга.

Как работает VPS

Существует главный физический сервер, на котором хранятся файлы и базы данных вашего приложения. Ваш хостинг-провайдер, используя технологию виртуализации, устанавливает виртуальный уровень поверх операционной системы основного сервера. Таким образом, сервер разделяется на отдельные разделы, где вы получаете root-доступ (полный контроль) к своему разделу.

Раздел поставляется с гарантированными ресурсами. Они включают в себя масштабируемую оперативную память, виртуальные ядра ЦП и дисковое пространство для выделенного хранилища.

Сколько стоит VPS

Не все виртуальные частные серверы равны.

Другими словами, вы должны посмотреть на конкретный план от каждого поставщика услуг хостинга, чтобы узнать стоимость. У разных компаний VPS Windows могут иметь разные цены, которые в основном зависят от репутации (популярности) компании и функций, которые они включают в свой план VPS. Функции, означающие возможности и производительность, предлагаемые виртуальным частным сервером - в основном процессоры, оперативная память, дисковое пространство.

Какие существуют типы виртуальных частных серверов (VPS)

Существует три различных типа хостинга VPS:

Управляемый VPS-хостинг

Неуправляемый VPS-хостинг

Базовый VPS-хостинг

Неуправляемый VPS-хостинг - это полностью настраиваемый VPS, где вы получаете полный root-доступ к серверу. Вы можете использовать инструменты командной строки для управления сервером и можете свободно использовать различные операционные системы. Поставщик сервера управляет только оборудованием. Узнайте о других типах на сайте Гиперхост.