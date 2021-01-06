Сделайте натяжной потолок звездным небом: несколько простых шагов

Полюбоваться красотой ночного неба можно не только летом на даче, но и в городской квартире после работы, достаточно просто установить натяжной потолок «звездное небо».
Звездное небо: натяжные потолки и другие способы монтажа
Наиболее распространенные технологии:
- Натяжной потолок с эффектом звездного неба с проколом или без, устанавливается только специалистами, а потому имеет достаточно высокую стоимость;
- Натяжной потолок с фотопечатью звездного неба также потребует дополнительных вложений;
- Эффект звездного неба на листах гипсокартона можно сделать своими руками, имитируя процедуру, проводимую профессионалами на натяжных конструкциях;
- Флуоресцентный узор на потолочном покрытии может сделать домашний мастер или наемный опытный художник, а краска может быть цветной или прозрачной, светящейся ночью;
- Освещение потолка с обычным рисунком на потолке;
Наклеивание люминесцентных этикеток идеально подходит для детей, и вы можете сделать это самостоятельно.
Конечно, следует понимать, что магический и загадочный эффект - это, в первую очередь, дизайн профессионалов. При очень хорошем владении художественными и ремонтными навыками можно получить хороший результат, тогда до дорогого профессионального звездного неба в любом случае будет далеко.
- Крепление звездного неба в натяжной потолок с проколом
Этот вид потолка достойно выполнять только профессионалы с использованием качественного оборудования.
Процесс осуществляется по следующей схеме:
- К потолку крепится проектор, к которому крепятся оптоволоконные жилы;
- С помощью специальных креплений нити распределяются по потолку;
- В потолке по выбранному рисунку делают проколы;
- В этих проколах растягиваются волоконно-оптические нити или их жгуты в зависимости от необходимой яркости участка;
- Нити плотно прилегают к отверстиям;
- Полотно растягивается по стандартной схеме с помощью тепловой пушки;
- Волокно нарезается на необходимую длину, обычно на высоте 2-3 мм от потолка.