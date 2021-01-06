06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Сделайте натяжной потолок звездным небом: несколько простых шагов

16:10 06.01.2021
0

Небо со звездами может украсить не только спальню или детскую, но и оригинально вписаться в гостиную или даже ванную комнату.

Полюбоваться красотой ночного неба можно не только летом на даче, но и в городской квартире после работы, достаточно просто установить натяжной потолок «звездное небо».

Звездное небо: натяжные потолки и другие способы монтажа

Наиболее распространенные технологии:

  • Натяжной потолок с эффектом звездного неба с проколом или без, устанавливается только специалистами, а потому имеет достаточно высокую стоимость;
  • Натяжной потолок с фотопечатью звездного неба также потребует дополнительных вложений;
  • Эффект звездного неба на листах гипсокартона можно сделать своими руками, имитируя процедуру, проводимую профессионалами на натяжных конструкциях;
  • Флуоресцентный узор на потолочном покрытии может сделать домашний мастер или наемный опытный художник, а краска может быть цветной или прозрачной, светящейся ночью;
  • Освещение потолка с обычным рисунком на потолке;

Наклеивание люминесцентных этикеток идеально подходит для детей, и вы можете сделать это самостоятельно.

Конечно, следует понимать, что магический и загадочный эффект - это, в первую очередь, дизайн профессионалов. При очень хорошем владении художественными и ремонтными навыками можно получить хороший результат, тогда до дорогого профессионального звездного неба в любом случае будет далеко.

  • Крепление звездного неба в натяжной потолок с проколом

Этот вид потолка достойно выполнять только профессионалы с использованием качественного оборудования.

Процесс осуществляется по следующей схеме:

  1. К потолку крепится проектор, к которому крепятся оптоволоконные жилы;
  2. С помощью специальных креплений нити распределяются по потолку;
  3. В потолке по выбранному рисунку делают проколы;
  4. В этих проколах растягиваются волоконно-оптические нити или их жгуты в зависимости от необходимой яркости участка;
  5. Нити плотно прилегают к отверстиям;
  6. Полотно растягивается по стандартной схеме с помощью тепловой пушки;
  7. Волокно нарезается на необходимую длину, обычно на высоте 2-3 мм от потолка.
натяжной потолок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Планета Земля ускоряет вращение: в 2021 году она будет вращаться быстрее, чем за 50 лет наблюдений
17:03 06-01-2021
Планета Земля ускоряет вращение: в 2021 году она будет вращаться быстрее, чем за 50 лет наблюдений
Вошел в состав в БК "Новосибирск" двухметровый Мозес Гринвуд
17:02 06-01-2021
Вошел в состав в БК
За безопасным празднованием Рождества проследят 100 спасателей в Новосибирской области
17:00 06-01-2021
За безопасным празднованием Рождества проследят 100 спасателей в Новосибирской области
Новые штрафы для автомобилистов в 2021 году: когда они вступят в силу?
16:50 06-01-2021
Новые штрафы для автомобилистов в 2021 году: когда они вступят в силу?
Огурцы с букетами и лук-порей: особенности выращивания овощей с кистевым расположением завязей
16:48 06-01-2021
Огурцы с букетами и лук-порей: особенности выращивания овощей с кистевым расположением завязей
Скончались от коронавируса 2 женщины и 5 мужчин за сутки на 6 января в Новосибирской области
16:46 06-01-2021
Скончались от коронавируса 2 женщины и 5 мужчин за сутки на 6 января в Новосибирской области
Коронавирус в Новосибирской области: 141 случай за сутки на 6 января
16:45 06-01-2021
Коронавирус в Новосибирской области: 141 случай за сутки на 6 января
Оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом средство от вшей
16:45 06-01-2021
Оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом средство от вшей
Высаживаем лиану на сибирской даче
16:41 06-01-2021
Высаживаем лиану на сибирской даче
Сидераты точно лучше навоза. Как использовать зеленые удобрения на дачном участке
16:34 06-01-2021
Сидераты точно лучше навоза. Как использовать зеленые удобрения на дачном участке