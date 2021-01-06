Сделайте натяжной потолок звездным небом: несколько простых шагов

Небо со звездами может украсить не только спальню или детскую, но и оригинально вписаться в гостиную или даже ванную комнату.

Полюбоваться красотой ночного неба можно не только летом на даче, но и в городской квартире после работы, достаточно просто установить натяжной потолок «звездное небо».

Звездное небо: натяжные потолки и другие способы монтажа

Наиболее распространенные технологии:

Натяжной потолок с эффектом звездного неба с проколом или без, устанавливается только специалистами, а потому имеет достаточно высокую стоимость;

Натяжной потолок с фотопечатью звездного неба также потребует дополнительных вложений;

Эффект звездного неба на листах гипсокартона можно сделать своими руками, имитируя процедуру, проводимую профессионалами на натяжных конструкциях;

Флуоресцентный узор на потолочном покрытии может сделать домашний мастер или наемный опытный художник, а краска может быть цветной или прозрачной, светящейся ночью;

Освещение потолка с обычным рисунком на потолке;

Наклеивание люминесцентных этикеток идеально подходит для детей, и вы можете сделать это самостоятельно.

Конечно, следует понимать, что магический и загадочный эффект - это, в первую очередь, дизайн профессионалов. При очень хорошем владении художественными и ремонтными навыками можно получить хороший результат, тогда до дорогого профессионального звездного неба в любом случае будет далеко.

Крепление звездного неба в натяжной потолок с проколом

Этот вид потолка достойно выполнять только профессионалы с использованием качественного оборудования.

Процесс осуществляется по следующей схеме: