Копать или не копать землю на дачном участке весной? Как делать раннюю грядку и что можно высаживать

Весенний день год кормит, говорит народная мудрость

Как определить время, когда можно копать землю? Никогда не надо равняться на соседей. На разных участках могут быть разные условия, и один из признаков готовности почвы - ее легкое соскальзывание с лопаты.

Копать или не копать?

Копать весной лучше и легче вилами, тщательно выбирая корни многолетних сорняков. В последнее время идут споры о том, копать или не копать? Кто не хочет копать, могут пользоваться плоскорезом Фокина, который значительно облегчает труд на садовом участке. Весенний день год кормит, говорит народная мудрость. Но не перемудрите, постарайтесь распределить свои силы соответственно возможностям. Даже самый высокий урожай не компенсирует утраченное здоровье. Поэтому постарайтесь перед выездом на дачу составить примерный план необходимых работ и не кидайтесь на все дела сразу.

Что можно высаживать в прохладную землю?

И все-таки, что необходимо посадить в первую очередь? Постарайтесь еще в прохладную землю посадить лук-севок на репку, летний чеснок, семена лука для получения севка и однолетние луки на зелень и репку. Не забудьте посеять быстрорастущую зелень - кресс-салат, кинзу, горчицу - вырастут они, особенно под пленкой, быстро и порадуют вас первой весенней зеленью. Под пленку же необходимо посеять капусту для получения рассады, быстрорастущие цветы, и, конечно, же редис.

После это можно приниматься за изготовление "теплых" грядок для посева семян огурцов, арбузов, дынь. Расскажу коротенько, как это делаю я. Конечно, каждый год такие грядки я меняю местами, чтобы огород равномерно удобрялся.

Как сделать грядку?

Намечаю будущую грядку и вынимаю на штык лопаты грунт из грядки шириной примерно 50-60 см. Закладываю в образовавшуюся ямку различные растительные остатки. Если есть настой коровяка, поливаю им, нет - просто посыпаю слегка мочевиной. Особенно хороша в этом случае гуматизированная мочевина, но если ее нет, можно полить раствором гумата. В последнее время наши огородники успешно применяют препарат ЭМ-1, и в этом случае тоже хорошо им воспользоваться.

Следующий этап работы, - стоя лицом к этой растительной куче, начинаю закапывать ее, беря грунт со следующей части грядки, также 50-60 см. Теперь получилось так: первая часть, где была заложена трава, оказалась закрытой грунтом, а дальше вновь образовалась яма, которую еще раз надо наполнить травой и произвести все те же действия, что и раньше. Когда таким образом вы подойдете к концу грядки, у вас будет только яма, заполненная травой, а грунта для засыпки вроде бы нет. Взять его надо в начале грядки, где мы отбрасывали в сторону первую часть грунта. Таким образом, получается приподнятая грядка, грунт в которой лежит на подстилке из растительных остатков. Может быть, кому-то легче просто вынуть грунт на штык земли из грядки, сложить траву и набросать на нее землю, но предложенный мной способ менее трудоемок.

Как ухаживать и поливать раннюю грядку?

Обязательно закройте полученную грядку полиэтиленовой пленкой на несколько дней. За 3-4 дня земля под пленкой хорошо прогреется, и вы сможете посадить семена. Такие грядки делаем в самые ранние сроки и сажаем сухими семенами огурцы, арбузы и дыни. Семена сами в этом случае "знают", когда им взойти. После посева обязательно закрыть грядку полиэтиленовой пленкой, желательно сразу положить ее на дуги. Я беру в этом случае пленку не новую - можно и с дырочками, и не очень чистую, но под нее прямо на землю кладу укрывной материал № 17. В этом случае взошедшие растеньица будут защищены и от жары, и от холода. В начале июня меняю полиэтилен на укрывной материал № 40, который тоже кладу на дуги. Непосредственно на растения можно класть только очень легкий агротекс № 17, все остальные номера только на дуги, которые в этом случае могут быть очень легкие, например, проволока 3 мм.

Не забудьте, что поливать эти растения можно только теплой водой. Выручат и здесь пластиковые бутылки с водой, которые можно положить на грядку под полиэтилен.

Заполните пространство посередине грядок, чтобы не пустовала полезная площадь, семенами цветов, кукурузы, салата - всего того, что вы сможете убрать в начале июня.

Успехов вам и хорошей погоды в праздничные дни!