Биткоин подорожал до рекордных 35 700 долларов

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35,7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.29 мск биткоин дорожает на 11,16%, до 35 634 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене до 35 887 тысячи долларов.