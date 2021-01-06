Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35,7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.29 мск биткоин дорожает на 11,16%, до 35 634 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене до 35 887 тысячи долларов.
Биткоин подорожал до рекордных 35 700 долларов
17:30 06.01.2021
В дальнейшем пределы роста курса будут зависеть от волн фиксации прибыли.
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35,7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
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От редакции
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Биткоин подорожал до рекордных 35 700 долларов
17:30 06-01-2021