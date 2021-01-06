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Смирился со своим поражением на президентских выборах Трамп

17:45 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Американский лидер также понимает, что в среду Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердят победу избранного президента Джозефа Байдена.

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Трамп смирился со своим поражением на президентских выборах

Он признает это в частных беседах, однако не делает этого публично, отмечает издание.
Президент США Дональд Трамп в частных беседах признает свое поражение на прошедших 3 ноября выборах, однако не делает этого публично, чтобы тем самым привлечь к себе больше внимания. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.
По их данным, американский лидер также понимает, что в среду Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердят победу избранного президента Джозефа Байдена. По словам источника издания, глава Белого дома даже признался, что он "просто разочарован" поражением на президентских выборах. Глава государства, отмечает газета, смирился со своим поражением буквально в последние недели. Несмотря на то, что Трамп признает в частных беседах свое поражение, отмечают источники Politico, он все же утверждает, что выиграл бы честные выборы. Американский лидер также обсуждал с помощниками планы покинуть Вашингтон и отправиться в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах лишь для привлечения к себе большего внимания, поясняет издание. "Смысл [этих действий] в том, чтобы представлять интерес и быть обсуждаемым в новостях", - пояснил источник газеты.

Тем не менее, по данным Politico, команда республиканца Трампа надеется, что 180 его однопартийцев в Палате представителей и 13 в Сенате все же попытаются оспорить 6 января результаты голосования выборщиков.

выборы президент сша Дональд Трамп
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