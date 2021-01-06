Рассада перцев и баклажанов: как правильно высадить рассаду в грунт

Недели три эти грядки могут стоять "закупоренными", т.к. запаса влаги обычно хватает, а если идет дождь, то через укрывной материал вода попадает и на грядку. В

Высаживать рассаду, заглубляя не более чем на 2-3 см, так как перцы и баклажаны не дают дополнительных корней

Надеюсь, вырастет ваша рассада крепкой и здоровой. Очередной вопрос - когда высаживать рассаду перцев и баклажанов в грунт? Чем раньше она высажена, тем раньше и больше урожай вы получите.

Лето у нас короткое, и приходится применять различные виды укрытия. Я использую "теплые" грядки и высаживаю рассаду примерно 18-20 мая, исходя из погодных условий. Готовые грядки закрыть куском полиэтилена, можно старым, дня на три. За это время грунт хорошо прогреется. В лунку хорошо бы добавить перегной или такое хорошее органическое удобрение, как "Аговит-кор" или "Сеньор-помидор", неполную столовую ложку сложного удобрения типа "Кемиры", "Экофоски", "Диаммофоски", "Аммофоски", можно добавить и полстакана стакана золы. Все хорошо перемешать и полить раствором гумата.

Высаживать рассаду, заглубляя не более чем на 2-3 см, так как перцы и баклажаны не дают дополнительных корней. Расстояние между перцами 30-40 см, между баклажанами 40-60 см. Грядки закрыть укрывным материалом № 30 или № 42 на дугах, которые могут быть довольно легкими - из подручных материалов. После этого обязательно прикопать края материала, потому что в это время нередко бывают сильные ветры, которые могут сорвать все укрытия. Считается, что в наших условиях перцы можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте, а баклажаны в условиях теплиц нередко поражаются паутинным клещом, с которым очень трудно бороться.

Недели три эти грядки могут стоять "закупоренными", т.к. запаса влаги обычно хватает, а если идет дождь, то через укрывной материал вода попадает и на грядку. Возможно, дней через 10 надо будет снять укрытие и обработать цветущие растения каким-либо плодообразователем, так как в это время, как правило, стоит неблагоприятная погода. Около 15-20 июня укрытие можно снять, но дуги пока оставить на случай холодных ночей. В это же время делаем и первую подкормку растений в грунте.

Это может быть настой коровяка, куриного помета или травы. Если стоит прохладная погода, можно опрыскать "Эпином", он поможет адаптироваться растениям к новым условиям. Следующая подкормка - через пару недель минеральными удобрениями: 1ст. ложка "Кемиры", "Экофоски" или "Растворина" на 10 л воды. Сначала лучше сделать маточный раствор, если удобрения не полностью растворимые. Делается это так: предположим, вам необходимо 10 ведер готового раствора. Берем 10 ст. ложек удобрения, заливаем 10-ю литрами воды и оставляем на 2-3 дня, часто помешивая. Затем для подкормки берем 1 литр этого раствора плюс 9 литров воды и подкармливаем после полива или после дождя, исходя из нормы 1 литр на растение. Периодически с появлением новых цветков продолжаем обработку плодообразователем. В период между корневыми подкормками хорошо давать и некорневые подкормки мелким распылением, например, жидким удобрением "Идеал". Для хорошей завязываемости плодов следите, чтобы каждый цветочек баклажана "видел" солнышко.

Если у вас растут скороспелые сорта перца и баклажанов, то формирование производить не надо, только в начале августа оборвать все цветы, чтобы силы растения шли только на рост уже образовавшихся завязей. У более позднеспелых сортов строение кустика несколько иное, куст более разлапист, у него много развилочек, потенциально он может дать очень большой урожай. Но сибирское лето короткое, и нам приходится формировать растения так, чтобы они дали максимальный урожай в более короткие сроки.

Как таковых пасынков у перцев и баклажанов нет, но можно убрать все стебли и листья (постепенно), растущие ниже первой (основной) развилки, а в августе прищипнуть точки роста и убрать появляющиеся цветы.

Перцы лучше подвязать, так как они имеют очень хрупкие стебли. Убирать плоды перцев в связи с этим надо осторожно, стараясь не поломать растения. Если все же это произошло, уберите обломавшуюся часть и оборвите перцы, они все равно завянут. Прошедшим летом наблюдалось поражение растений личинками колорадского жука, бороться с ним трудно, но лучше не применять химические препараты, а собирать вредителей вручную. Помните, что после применения различных химических препаратов срок ожидания не менее 21 дня перед употреблением в пищу плодов с обработанных растений.