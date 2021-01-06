Скончались от коронавируса 2 женщины и 5 мужчин за сутки на 6 января в Новосибирской области

Под медицинским наблюдением остаются 3 953 жителя региона, 84 329 человек сняты с меднаблюдения.

Еще 141 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 6 января в регионе зарегистрировано 28 770 случаев COVID-19 (+141 за минувшие сутки), в том числе у 1 667 детей. 25 107 человек выписаны с выздоровлением (+209 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 62 года, 64 года, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 59 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 015 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 158 человек. На ИВЛ – 37 пациентов.

Госпитализированы 13 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 673.

В больницы районов области госпитализированы 955 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 086 666 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 953 жителя региона, 84 329 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 222 обращения, госпитализированы 28 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу