Сидераты точно лучше навоза. Как использовать зеленые удобрения на дачном участке

Еще один малознакомый сидерат - горчица белая. Корневые выделения горчицы способны растворять различные соединения в почве, находящиеся в труднорастворимой форме, а также обеспечивают фитосанитарный эффект в последствии.

Засевать можно пустующие в этот год земли, которым вы решили дать "отдохнуть" - это наиболее рациональный подход, но вполне возможно оздоровить и небольшие участки почвы

Пожалуй, никого из огородников сегодня не надо убеждать в целесообразности применения сидератов, или как еще их называют - "зеленых удобрений". Многие из вас уже на собственных участках сажали фацелию, и заметили, насколько рыхлее и плодороднее становится земля. Я не буду говорить о том, сколько тонн навоза заменяет посев сидератов, как в рекламных акциях, но польза от них ощутима уже на следующий год.

Засевать можно пустующие в этот год земли, которым вы решили дать "отдохнуть" - это наиболее рациональный подход, но вполне возможно оздоровить и небольшие участки почвы.

Кроме известной фацелии, есть еще немало трав-сидератов. Расскажу о некоторых.

Редька масличная - культура для любителей еще малоизвестная - и совершенно напрасно! Она обладает множеством преимуществ:

- улучшает плодородие почвы, обогащая ее элементами питания;

- рыхлит, реконструирует почву, даже глинистые почвы превращает в легкие, сыпучие, воздухопроницаемые, что улучшает рост и созревание овощей;

- резко снижает засоренность участка, в том числе пыреем ползучим;

- активно борется с такими сорняками, как мокрица, путем снижения кислотности почвы;

- ликвидирует проволочников и других паразитов, предотвращая появление вирусных заболеваний;

- в полтора-два раза снижает поражение растений последующих культур корневыми гнилями и нематодами;

- уменьшает загрязнение почвы и грунтовых вод нитратами;



Еще один малознакомый сидерат - горчица белая. Корневые выделения горчицы способны растворять различные соединения в почве, находящиеся в труднорастворимой форме, а также обеспечивают фитосанитарный эффект в последствии.

Когда же можно сеять эти травы? Ответ простой - в любое удобное для вас время и место. Весной до посадки теплолюбивых культур, летом после уборки лука, чеснока и тому подобных культур.

Посев можно проводить рядочками, заделывая семена на глубину полтора-два сантиметра. Через месяц-полтора зеленая масса растений будет готова, и ее можно подрезать тяпкой или плоскорезом с последующей заделкой в почву. Можно сеять такую траву и в междурядья и под деревьями и кустарниками, чтобы сорняки в этих местах не забивали почву. Сейчас в продаже можно встретить семена различных сидератов и самым оптимальным будет смешать фацелию, горчицу белую, редьку масличную чтобы получить максимальный эффект улучшения почвы на вашем садово-огородном участке.

Рекомендуемая норма расхода семян - около 200 г на одну сотку.

Срочные работы на огороде

В основном самые хлопотливые и трудоемкие весенние работы закончились. На что обратить внимание в эти дни?



Если часть семян в следствие очень сухого и жаркого мая не взошла, то вы вполне успеете сделать пересев практически по все культурам. Возможен вторичный посев редиса, кресс-салата и других скороспелых культур. Если не сеяли цветную капусту, то можно посеять сейчас скороспелые сорта.

Часть огородников уже высадили рассаду томатов, перцев и баклажанов и сейчас особенно внимательно следит за прогнозами погоды, чтобы в случае необходимости укрыть своих любимцев. Если вам только предстоит высадка рассады, вспомните про гуматы, раствор которых поможет корневой системе скорее восстановиться и растения раньше адаптируются в новых для них условиях.

Если рассада высажена недели три назад, то ее уже можно подкормить. Хорошей внекорневой подкормкой будет "Био-мастер", а для основной корневой подкормки очень хорошо использовать "Кемиру-люкс", которая хорошо растворяется в воде и содержит в себе все необходимые элементы питания. Подкормить этим удобрением можно и садовую землянику, которая скоро начнет выдвигать цветоносы. Во время цветения ее неплохо обработать по цвету каким-нибудь плодообразователем, например "Завязь-к".

Обратите внимание на многолетние цветы. Их обязательно надо порыхлить, удобрить, а при необходимости и рассадить.

Успехов вам и хорошей погоды!