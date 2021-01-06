06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Коронавирус в Новосибирской области: 141 случай за сутки на 6 января

16:45 06.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В отделениях интенсивной терапии находится 158 человек. На ИВЛ – 37 пациентов.

% name% title
В отделениях интенсивной терапии находится 158 человек

По данным оперативного штаба на утро 6 января в регионе зарегистрировано 28 770 случаев COVID-19 (+141 за минувшие сутки), в том числе у 1 667 детей. 25 107 человек выписаны с выздоровлением (+209 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 62 года, 64 года, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 59 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 015 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 158 человек. На ИВЛ – 37 пациентов.

Госпитализированы 13 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 673.

В больницы районов области госпитализированы 955 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 086 666 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 953 жителя региона, 84 329 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 222 обращения, госпитализированы 28 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь заразиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Планета Земля ускоряет вращение: в 2021 году она будет вращаться быстрее, чем за 50 лет наблюдений
17:03 06-01-2021
Планета Земля ускоряет вращение: в 2021 году она будет вращаться быстрее, чем за 50 лет наблюдений
Вошел в состав в БК "Новосибирск" двухметровый Мозес Гринвуд
17:02 06-01-2021
Вошел в состав в БК
За безопасным празднованием Рождества проследят 100 спасателей в Новосибирской области
17:00 06-01-2021
За безопасным празднованием Рождества проследят 100 спасателей в Новосибирской области
Новые штрафы для автомобилистов в 2021 году: когда они вступят в силу?
16:50 06-01-2021
Новые штрафы для автомобилистов в 2021 году: когда они вступят в силу?
Огурцы с букетами и лук-порей: особенности выращивания овощей с кистевым расположением завязей
16:48 06-01-2021
Огурцы с букетами и лук-порей: особенности выращивания овощей с кистевым расположением завязей
Скончались от коронавируса 2 женщины и 5 мужчин за сутки на 6 января в Новосибирской области
16:46 06-01-2021
Скончались от коронавируса 2 женщины и 5 мужчин за сутки на 6 января в Новосибирской области
Коронавирус в Новосибирской области: 141 случай за сутки на 6 января
16:45 06-01-2021
Коронавирус в Новосибирской области: 141 случай за сутки на 6 января
Оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом средство от вшей
16:45 06-01-2021
Оказалось способным снизить риск госпитализации с коронавирусом средство от вшей
Высаживаем лиану на сибирской даче
16:41 06-01-2021
Высаживаем лиану на сибирской даче
Сидераты точно лучше навоза. Как использовать зеленые удобрения на дачном участке
16:34 06-01-2021
Сидераты точно лучше навоза. Как использовать зеленые удобрения на дачном участке