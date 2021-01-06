06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Традиции праздника

22:50 06.01.2021 Фото: azbyka.ru
0

8 января торжественно почитают Богоматерь, давшую жизнь Христу, и в ее честь отмечается праздник Собора Пресвятой Богородицы.

% name% title
Собор Пресвятой Богородицы — один из многочисленных праздников, посвященных Божией Матери
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Традиции праздникаКартинка с Рождеством Христовым необычайной красотыЕщё 602 новостей

В православном мире после Рождества Христова верующие молятся Богородице, отдавая ей почтение. В январе 2020 года священнослужители призывают всех посетить торжественную службу, чтобы помолиться Богородице и поблагодарить ее.

Собор Пресвятой Богородицы — один из многочисленных праздников, посвященных Божией Матери. Ежегодно 8 января верующие возносят благодарственные молитвы перед святым ликом, просят у Богородицы защиты и покровительства. Помощь Высших Сил приходит незамедлительно к тем, кто ведет праведный образ жизни и открывает сердца добру.

Смысл праздника 8 января 2019 года

В православном мире 7 января отмечают Рождество — день, когда на свет появился Спаситель. В это время верующие возносят Господу благодарственные молитвы, радуясь появлению на свет Мессии. 8 января торжественно почитают Богоматерь, давшую жизнь Христу, и в ее честь отмечается праздник Собора Пресвятой Богородицы.

Молитвы, возносимые Богородице, славят ее подвиг, мужество и силу воли, которые помогли Деве Марии выстоять и перенести все трудности, связанные с возложенной на нее миссией. Молитвы помогают верующим укрепить дух, открыть сердца и следовать заповедям Господа.

Празднование Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2020 года

В день великого праздника верующие отправляются в храмы и церкви, чтобы обратиться с молитвами к небесам, поблагодарить Богородицу за помощь и поддержку, а также попросить у нее защиты для себя и своих близких. Возносят молитвы и святым, которые также оберегают покой верующих и не допускают неприятностей в их жизни.

Богородица считается заступницей всех несправедливо обиженных, и ей молятся, чтобы восстановить справедливость. Просят поддержки и женщины, прося покровительства для себя и детей, рождения долгожданного потомства и обретения счастья в личной жизни.

В день великого праздника нельзя предаваться грусти и унынию, сквернословить и совершать дурные поступки. 8 января верующие приглашают близких на праздничные обеды, чтобы вместе помолиться Высшим Силам и попросить у них покровительства для всякого живущего на земле.

Молитвы, обращенные к Богородице в день праздника, обязательно будут услышаны, и тем, кто не может посетить торжественные службы, можно пообщаться с Высшими Силами дома у своего иконостаса.

Источник: dailyhoro.ru

8 января 2021 год праздник Собор Пресвятой Богородицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете в церковь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Традиции праздника
22:50 06-01-2021
Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Традиции праздника
Прямая трансляция Рождественского богослужения 6 января в 23.00 мск - Рождество Христово 2021
22:49 06-01-2021
Прямая трансляция Рождественского богослужения 6 января в 23.00 мск - Рождество Христово 2021
Какой национальности мэр Москвы и что означает его фамилия: Настоящий сибиряк 1
22:31 06-01-2021
Какой национальности мэр Москвы и что означает его фамилия: Настоящий сибиряк
Списанное оружие всплывает у криминала: Ужесточают контроль за его оборотом
22:21 06-01-2021
Списанное оружие всплывает у криминала: Ужесточают контроль за его оборотом
Картинка с Рождеством Христовым необычайной красоты
22:20 06-01-2021
Картинка с Рождеством Христовым необычайной красоты
Число отравленных алкоголем в Новый год 2021 снизилось по сравнению с прошлыми годами
22:08 06-01-2021
Число отравленных алкоголем в Новый год 2021 снизилось по сравнению с прошлыми годами
"Последний богатырь: Корень зла" только за уик-энд собрал 900 млн рублей в России
21:59 06-01-2021
Когда Татьянин день 2021? Приметы светлого праздника
21:50 06-01-2021
Когда Татьянин день 2021? Приметы светлого праздника
Папа Римский поздравил православных с Рождеством. С любовью 1
21:50 06-01-2021
Папа Римский поздравил православных с Рождеством. С любовью
Стрельбу фейерверками из автомобилей устроили в Новосибирске. Смотрите видео
21:38 06-01-2021
Стрельбу фейерверками из автомобилей устроили в Новосибирске. Смотрите видео