Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Традиции праздника

8 января торжественно почитают Богоматерь, давшую жизнь Христу, и в ее честь отмечается праздник Собора Пресвятой Богородицы.

Собор Пресвятой Богородицы — один из многочисленных праздников, посвященных Божией Матери

В православном мире после Рождества Христова верующие молятся Богородице, отдавая ей почтение. В январе 2020 года священнослужители призывают всех посетить торжественную службу, чтобы помолиться Богородице и поблагодарить ее.

Собор Пресвятой Богородицы — один из многочисленных праздников, посвященных Божией Матери. Ежегодно 8 января верующие возносят благодарственные молитвы перед святым ликом, просят у Богородицы защиты и покровительства. Помощь Высших Сил приходит незамедлительно к тем, кто ведет праведный образ жизни и открывает сердца добру.

Смысл праздника 8 января 2019 года

В православном мире 7 января отмечают Рождество — день, когда на свет появился Спаситель. В это время верующие возносят Господу благодарственные молитвы, радуясь появлению на свет Мессии. 8 января торжественно почитают Богоматерь, давшую жизнь Христу, и в ее честь отмечается праздник Собора Пресвятой Богородицы.

Молитвы, возносимые Богородице, славят ее подвиг, мужество и силу воли, которые помогли Деве Марии выстоять и перенести все трудности, связанные с возложенной на нее миссией. Молитвы помогают верующим укрепить дух, открыть сердца и следовать заповедям Господа.

Празднование Собора Пресвятой Богородицы 8 января 2020 года

В день великого праздника верующие отправляются в храмы и церкви, чтобы обратиться с молитвами к небесам, поблагодарить Богородицу за помощь и поддержку, а также попросить у нее защиты для себя и своих близких. Возносят молитвы и святым, которые также оберегают покой верующих и не допускают неприятностей в их жизни.

Богородица считается заступницей всех несправедливо обиженных, и ей молятся, чтобы восстановить справедливость. Просят поддержки и женщины, прося покровительства для себя и детей, рождения долгожданного потомства и обретения счастья в личной жизни.

В день великого праздника нельзя предаваться грусти и унынию, сквернословить и совершать дурные поступки. 8 января верующие приглашают близких на праздничные обеды, чтобы вместе помолиться Высшим Силам и попросить у них покровительства для всякого живущего на земле.

Молитвы, обращенные к Богородице в день праздника, обязательно будут услышаны, и тем, кто не может посетить торжественные службы, можно пообщаться с Высшими Силами дома у своего иконостаса.

Источник: dailyhoro.ru