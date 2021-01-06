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Две страшные ночи в -30 провели туристы на горе в Бурятии. Они едва не замёрзли насмерть

18:00 06.01.2021 Фото: pixabay.com
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Пропавших туристов спасатели обнаружили на пике Братчанка. Выяснилось, что здесь пострадавшие провели две ночи при температуре в районе -30 градусов.

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В Бурятии туристы едва не замёрзли насмерть на горе

Вчера вечером работники поисково-спасательного отряда №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) Тункинского района отправились на поиски двух туристов. За два дня до этого четверо туристов из Ангарска вышли в горы Аршана и разделились. Те, кто пошёл на пик Трехглавая, вернулись обратно в обговоренное со всеми время и обнаружили, что друзей нет на месте. Немного подождав, мужчины поняли, что нужно вызывать спасателей.

Пропавших туристов спасатели обнаружили на пике Братчанка. Выяснилось, что здесь пострадавшие провели две ночи при температуре в районе -30 градусов.

Спасатели нашли зимовье и оказали пострадавшим первую медпомощь. Сегодня около восьми часов утра на подмогу тункинским коллегам прибыли спасатели из Улан-Удэ.

По словам начальника БРПСС Павла Шубина, у одного из мужчин сильно обморожено лицо и конечности.

Сейчас спасатели решают вопрос транспортировки пострадавших. Один из туристов может передвигаться самостоятельно, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Источник: baikal-daily.ru

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