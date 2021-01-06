Высаживаем лиану на сибирской даче

Лианы могут обживать самые неожиданные участки сада, способны обвивать опоры любых очертаний, придавать неповторимое очарование участку. Так как же не воспользоваться столь удивительными их свойствами и не украсить уголки, недоступные другим садовым растениям!

Лианы обладают уникальными особенностями роста, позволяющими использовать их в самых неожиданных и необычных ситуациях

Многие садоводы мечтают посадить в своем саду лианы. Тем более, что в нашем "неудобном" климате они растут довольно хорошо. Да и ландшафтные дизайнеры в последнее время все чаще обращаются к элементам и приемам вертикального озеленения.

Лианы обладают уникальными особенностями роста, позволяющими использовать их в самых неожиданных и необычных ситуациях. Поэтому из всего разнообразия садовых растений именно лианы - наиболее подходящий материал для осуществления самых изысканных фантазий садовода. Всего лишь один раз проникнувшись интересом к этим взбирающимся и вьющимся растениям, вы "заболеете" ими и наверняка оцените их изящество, невероятно быстрый и энергичный рост, неприхотливость, способность покрыть большую поверхность плотной или ажурной листвой, "спрятать" ненужное и выгодно обрамить самое ценное в саду. А если к тому же учесть, что лианы улучшают микроклимат сада (задерживают пыль и газ, препятствуют проникновению шума, защищают здания от перегрева, способствуют уменьшению сырости в помещениях) и придают ему особую атмосферу, вы поймаете себя на мысли, что хотите, чтобы они были повсюду. И будете устраивать для них специальные перголы, трельяжи, беседки...

Кроны лиан не имеют своей формы, они способны обвивать самые причудливые опоры. Подбирая опоры, можно создавать оригинальные объемы и конструкции, декорировать стены и узкие проходы там, где нельзя разместить "обычные" растения. Если дерево или кустарник достигают определенной высоты и занимают в посадках отведенное природой место или ярус, то на лианы эти правила не распространяются. Они способны стелиться по поверхности почвы, укореняясь в узлах побегов, или взбираться по опорам на головокружительную высоту в погоне за проблесками света в кронах деревьев. Применяя лианы, можно создавать дополнительные ярусы в садовых посадках, рационально используя каждый клочок земли. При этом лианы занимают минимум садовой площади, уступая ее другим растениям.

Они обладают удивительной энергией, вытягиваясь за сезон на многие метры. Требовательны лишь к плодородию почвы и влажности, что вполне объяснимо при подобной скорости роста. Разнообразные по величине, способу прикрепления к опоре, мощности побегов, срокам цветения и плодоношения лианы способны удовлетворять самые неординарные требования. Нужно только суметь воспользоваться возможностями этих растений, к каждому конкретному случаю правильно подобрать наиболее подходящий вид. При этом не следует увлекаться экзотикой - бывает достаточно в нужном месте посадить самый обычный девичий виноград или жимолость каприфоль, чтобы лиана вызывала всеобщее восхищение.

Старайтесь следовать золотому правилу: часто выигрывает тот, кто, не гоняясь за многообразием и экзотикой, умело пользуется возможностями самых обычных видов. И хотя многие из лиан выращивают ради съедобных плодов, невозможно остаться равнодушным к природному изяществу этих растений. Что же тогда говорить о декоративных лианах, умножающих свое обаяние массой и яркой окраской цветков, изысканным рисунком листьев. Лианы могут обживать самые неожиданные участки сада, способны обвивать опоры любых очертаний, придавать неповторимое очарование участку. Так как же не воспользоваться столь удивительными их свойствами и не украсить уголки, недоступные другим садовым растениям!

Лиана - это обширное понятие, куда включаются все въющиеся и лазящие растения, имеющие многообразные способы прикрепления к опоре. В научную терминологию понятие "лиана" введено немецким естествоиспытателем Александром Гумбольдтом в 1806 г. Само слово произошло от французского глагола lier и его старой латинской формы ligare - связывать. Во французском и немецком языках, кроме того, корень слова "лиана" встречаются в понятиях "любовная связь", "интрига", "преднамеренно связываться или соединяться", "лента".

Лианами называют большую группу растений разных видов и ботанических родов, относящихся к разным семействам. Их объединяет некоторая общность строения, главным образом, стебля - гибкого, не способного самостоятельно держаться вертикально. Чтобы подняться вверх, стебель лианы должен иметь опору. Обвиваясь вокруг нее либо цепляясь за нее с помощью листьев, усиков, шипов, корней и других приспособлений, он может удерживаться в соответствующем положении. Происхождение лиан неизвестно. В очень далекие времена лианообразной формы не существовало, а были просто деревья и кустарники. Предок современного винограда обитал на открытых солнечных местах, имел вид кустарника и был очень светолюбив. В сказках, мифах и легендах лианы упоминаются редко. А в нашем воображении лианы обычно связаны с тропическими лесами.