Огурцы с букетами и лук-порей: особенности выращивания овощей с кистевым расположением завязей

При выращивании огурцов с букетным типом расположения завязей нужно помнить, что высокая потенциальная урожайность - еще не гарантия огромного урожая. Растения огурца - это сбалансированная система, которая сама регулирует степень своей нагруженности плодами.

Лук-порей сажают ради получения большой отбеленной "ноги"

Нынче в моде растения с букетным или, как еще его зовут, кистевым расположением завязей. Такие огурцы имеют ряд преимуществ по сравнению с уже привычными нам. Но следует знать и некоторые нюансы в выращивании этих огурчиков.

Обычно в узлах на огуречных растениях образуется 1-2, реже до 3 завязей. У огурцов с пучковым расположением завязей в каждом узле может быть от 3-4 до 8-10 завязей.

Чем же хороши огурцы с "букетами"? В первую очередь - высокой потенциальной урожайностью. Количество завязей в букете зависит от их расположения на растении, а также от возраста растения. В нижних узлах, как правило, не очень большие букеты. Большое количество завязей образуется в узлах средней части стебля и выше, еще больше их может быть на боковых побегах. Лучше всего букетный тип проявляется в начале периода плодоношения, когда растения уже хорошо развиты, что называется, в полном расцвете сил.



Интересно отметить, что цветки в букете расцветает поочередно, с небольшим интервалом (1-3 дня), иногда по нескольку в один день. Если учесть, что на растении много узлов с букетами, то легко себе представить гирлянду из плодов разной стадии развития. На растениях огурца с букетным типом цветения может наливаться одновременно до 20-30 плодов!

То есть плодоношение у этих гибридов очень дружное. Конечно, не все завязи в букете развиваются в нормальный огурчик, но даже если завяжется 3-5 плодов, хороший урожай обеспечен. У "букетов" есть как бы страховой запас завязей: если какая-то завязь из-за плохих погодных условий или по другим причинам погибнет, то будет развиваться следующая.

Всех этих достоинств, естественно, лишены сорта и гибриды с 1-2 завязями в узлах. Обычно второй цветок закладывается гораздо позже первого. К тому же он слабее развит, что может сказаться и на качестве плодов - они могут быть мельче, не очень ровные и красивые. При неблагоприятных условиях в период цветения высока вероятность, что на растении будут пустые узлы.

При выращивании огурцов с букетным типом расположения завязей нужно помнить, что высокая потенциальная урожайность - еще не гарантия огромного урожая. Растения огурца - это сбалансированная система, которая сама регулирует степень своей нагруженности плодами. Это значит, что на растении может одновременно наливаться не бесконечное множество, а только то количество плодов, которое растение способно "выкормить". В этом растению надо помочь. Так, своевременная формировка позволит растению распределить силы на налив плодов, а не на рост излишней вегетативной массы. Конечно, и кормить растения следует соответственно ожидаемому количеству плодов. Очень важно вовремя собирать зеленцы. Чем моложе собираемые огурчики, тем большее их количество можно собрать с растения.

Кстати, еще одно преимущество огурцов с "букетами": можно собрать хороший урожай в виде зеленцов обычного размера (завязи растут после опыления 9-14 дней), и в виде корнишонов (7-9-дневные завязи), и в виде пикулей (3-5-дневные завязи).

Гибридов с букетным расположением завязей сейчас достаточно много. Вот некоторые из них: "Брейк", "Чижик", "Кураж", "Мальчик-с-пальчик", "Матрешка"... Читайте внимательно описание сортов на пакетах, и вы обязательно найдете нужный именно вам сорт.

Лук-порей на рассаду сей

Лук-порей сажают ради получения большой отбеленной "ноги". Именно этот лук считается самым вкусным. Но он имеет большой вегетативный период, поэтому и выращивается через рассаду. Семена для получения качественной рассады сеют 15-25 мая.



Выращивание рассады лука-порея - простой и нетрудоемкий процесс. В неглубокой плошке с дренажными отверстиями и поддоном делают рядочки через 2-3 см и сеют семена на расстоянии не менее 1 см друг от друга. При благоприятных условиях всходы появляются через 4-6 дней.

Рассаду лука можно не подкармливать, но регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы. Выращивать рассаду лука-порея можно без пикировки.

Высадка в грунт производится в середине мая, в пасмурный день. Делаются глубокие борозды в очень хорошо удобренной земле, с последующим обязательным окучиванием.