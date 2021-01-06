Планета Земля ускоряет вращение: в 2021 году она будет вращаться быстрее, чем за 50 лет наблюдений

Планета Земля ускоряет вращение

Вращение Земли вокруг своей оси постепенно ускоряется. Ученые посчитали, что в 2021 году скорость вращения будет выше, чем за прошедшие 50 лет наблюдений. По итогам года, мы можем потерять 1 секунду в сутках, что является очень сильным изменением с геологической точки зрения.

Мировые хронометристы сейчас обсуждают, следует ли удалять эту лишнюю секунду из глобального времени, чтобы учесть изменение скорости при смене дней.

Чтобы компенсировать часы, в глобальное время придется добавить одну ложную секунду, чтобы все часы в сутках были одинаковыми.

И хотя добавление так называемой «отрицательной дополнительной секунды» никогда раньше не применялось, с 1970-х годов было, наоборот, добавлено в общей сложности 27 «дополнительных секунд», чтобы атомное время соответствовало солнечному времени.

Это связано с тем, что на протяжении десятилетий Земле требовалось чуть больше 24 часов, чтобы завершить вращение вокруг своей оси. Однако, с прошлого года вращение начало ускоряться и ускоряется и в настоящий момент.

Следить за временем ученые стали 1960-х годов прошлого века, когда в распоряжении науки появились атомные часы. Вот они:



С 1960-х годов атомные часы вели сверхточные записи длины дня и обнаружили, что за последние 50 лет Земле требовалось чуть более 24 часов (86 400 секунд), чтобы совершить один полный оборот.

Однако в середине 2020 года эта тенденция изменилась, и уже сейчас все дни чуть короче 86400 секунд.

19 июля 2020 года день был на 1,4602 миллисекунды короче, чем полные 24 часа - самый короткий день с момента начала измерений. Но общая скорость продолжает увеличиваться: ученые полагают, что в сутки придется добавлять 1 лишнюю виртуальную секунду.

Как будет развиваться ситуация со скоростью вращения планеты, ученые сегодня сказать не могут: ни с чем подобным они ранее не сталкивались.

Источник: trendymen.ru