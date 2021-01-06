Замерз до смерти: В шоке от гибели 16-летнего школьника в Новосибирске пользователи соцсетей

Жители мегаполиса считают, что дети должны встречать Новый год в кругу семьи. И строят предположения, почему погиб подросток.

В жгучие морозы лучше оставаться дома

Нелепая смерть 16-летнего школьника из Новосибирска вызвала резонанс в соцсетях. Сотни незнакомых людей выражали соболезнования родителям замерзшего на улице мальчишки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирске с 1 января волонтеры и полиция искали 16-летнего парня, который не вернулся домой после празднования Нового года в гостях у друзей.

Скоро стало известно, что его нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Как рассказали знакомые паренька, он отмечал Новый год у друзей. Под утро отправился домой. Но не дошел. Его труп нашли его в овраге возле гаражей.

Сейчас в деталях произошедшего разбирается Следственный комитет. Начата проверка.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Немало пользователей соцсетей высказали предположение, что подросток мог быть пьяным, поэтому и замерз. Некоторые приводили случаи из своей жизни или жизни своих знакомых, когда вовремя оказанная помощь в морозы на улице спасала чью-то жизнь. Наиболее мудрые отмечали, что не стоит делать предположения, суть одна — смерть. В этом случае можно только выражать соболезнования родным и близким. И причины, приведшие к уходу из жизни, не важны.

Евгения Рожкова:

-Люди, вы соображаете, что пишите? Алкоголь, наркотики... Чушь собачья. Эксперты диванные. Соболезнования родным и близким.

Елена Шмакова:

-Все такие святые, правильные, никто же в 16 лет не пробовал алкоголь, просто здесь несчастный случай, да и мнения посторонних никто не спрашивал.

Кирилл Марацевич:



-Это обычный пьяный кейс, у нас в деревне журналист тоже бухнул, 10 метров до своего подъезда не дошёл и замёрз. Не бухайте на морозе, а если бухнули, сидите дома.

Музыка Музакальная:

-В молодом возрасте он не успел бы спиться и у него бы сработал рвотный рефлекс от отравления алкоголем. Это конченные алкаши уже не рыгают, потому что уже хроническая стадия, и алкоголь участвует в биохимическом процессе организма и не вызывает рвотный рефлекс.

Татьяна Гаськова:

-Сестра отключилась как-то в 11 классе от дозы спиртного, какую все пили, тащила домой ее просто в отключке. Была бы одна и зимой - также бы замёрзла. Не алкоголик она, слава Богу, прошло 20 лет.

Александр Иванов:

-Жесть какая, бедный парень, родители, держитесь.

Катерина Гришаева:



-Вот тоже хочется сказать друзьям-товарищам: нельзя отпускать человека одного ночью в мороз, особенно, если выпил. А если уж рвется уйти, то пошли и проводили компанией. Сейчас и вам с этим жить.

Маргарита Воронцова:

-Ещё в середине 90-х это было. Я, как сейчас помню, это в субботу случилось, зимой. Холод был, как сейчас. За моим домом поликлиника, и рядом здание строили. Возвращалась я с учёбы и пошла мимо забора рядом с поликлиникой и в сугробе мужчину увидела. Молодой, хорошо одетый. Оказалось, что с сердцем плохо. Повезло, что меня в тот день черти в обход потащили.У нас поликлиника по субботам до 15.00 работает, а я с учебы где-то в 15.30 шла. Я заорала, позвала прохожих, и его в больницу отнесли. Может, и парнишке плохо просто стало, а никого рядом не было.

Татьяна Черепанова:

-У меня была ситуация с мамой, когда она подскользнулась, у неё ноги больные, она не могла встать сама. Люди проходили мимо, а один мужчина сказал, мол, бухать меньше надо.

Дарья Легачева:

-Легко мог замерзнуть. У меня отец так же умер. Немного не дошел до дома, устал, прислонился, уснул.

Дмитрий Большаков:



-Я пробовал выходить на улицу в дни, когда -40 было: лицо немеет сразу просто, как и всё, что не под плотным слоем одежды. Нужно одеваться лучше, а в праздники, на выходных и вовсе лучше дома задерживаться максимально возможное время, тем более в пандемию.

Ольга Бояркина:

-Мама уже пожилая, как-то шла утром, говорит, что голова закружилась и пошатнулась. А сзади шел мужик и ей вслед:" что с утра уже пьяная?". Мама повернулась и ответила:" Нет, мужик, голова закружилась". Он извинился и дальше пошел. Не умеют у нас люди помогать, только осудить могут да клеймо поставить.

Евгений Ковалев:

-Вот на любой пьянке есть человек, который уходит в разгар гулянки. Разобидится на всех, всех пошлёт и уходит... И все равно, что за окном мороз! Парнягу жалко, бесспорно! Но не будьте, люди, как этот парень. Ну гуляешь ты в компании, сиди ровно без истерик.

Yelena Shilikova:

Многие нормальные люди, чувствуя, что начинает развозить на глазах друзей, пытаются быстрее уйти. Хоть куда. Чтобы не позориться. Вот и ушёл, может быть.

Анастасия Мальковская:



-Парнишку не знаю лично, но очень за него переживала. Думала вернется. Все будет хорошо. Но удачи не произошло. Очень соболезную семье. Думала, все будет не так. Соболезную.

Вячеслав Каменский:

Родители, обращайте внимание, как ваши дети ходят зимой.

Дмитрий Большаков:

-Меня ещё в таких ситуациях поражают люди, которые проходят мимо замерзающего человека или которому плохо стало, проходят массово. Если даже это алкоголик - ну и что, это повод оставлять его на смерть? Вызовите "скорую" хотя бы элементарно.

Анастасия Зеленина:

-В деревне была зимой. Хорошо, что на крылечко вышли и увидели, что парень пьяный на скамейку присел. Так, у кого я гостила, его в дом затащили. На пол фуфаек накидали. С утра его все искали по деревне. Все тогда сказали, что парню повезло, что его в дом впустили.

Вика Головатюк:



-Это просто очень повезло. А сколько таких случаев, что не дошли. А было, что парень в гости приехал к другу, пошли в гости, выпили. Этот приезжий парень хотел пойти домой к другу да видимо заблудился и замерз на краю деревни. Утром нашли. И таких случаев много. Жалко, совсем молодые еще.

Роман Никитин:

-В 16 я даже в наше советское безопасное детство дома Новый год праздновал. Родители виноваты, потому что они изначально создали предпосылки. И хватило добавления какого-то второго обстоятельства, которое уже не зависело от них - цепь событий замкнулась, результат трагедия. Ну им теперь и жить с этим. Люди, проще же исключить то обстоятельство, которое уж точно зависит от вас, и тогда другое не сможет случиться, потому что цепь событий вы уже разорвали. Касается вообще всего в этом мире.

Мария Ковязина:

-После этого я еще раз убедилась в том, что лучше свое дите держать при себе... Семейный праздник только дома встречаем! Всем составом!

Марина Виноградова:

-Как жаль, как жаль...какой красивый мальчик. Мальчики, милые, берегите себя, пожалуйста, вас и так немного.... Сил родителям.. Примите соболезнования. Не дай Бог никому такого горя. Мы все чудили в свое время. Смотрите за своими детьми. Это горе необъятных размеров для родителей.

Марина Трофимова:



-30 декабря к дочери в магазин зашла девушка и чуть не упала. Замерзла. Они её чаем горячим отпаивали. Так и здесь, скорее всего.

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